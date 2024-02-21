Безліч українців залишаться без соціальних виплат: хто в зоні ризику?

З початком 2024 року для українців з’явилися ряд невтішних новин. Зокрема стосуються вони внутрішньо переміщених осіб. Наразі їх в Україні офіційно зареєстровано близько п’яти мільйонів і всі вони отримують щомісячну допомогу від держави. Мова про 2000 гривень на дорослих та 3000 гривень на дитину чи особу з інвалідністю. Через те, що війна триває вже два роки, економіка дуже страждає, і як наслідок Уряд почав розглядати варіанти скорочення виплат для деяких категорій осіб. Мовляв, якщо мова про здорову людину, працездатного віку, то потрібно стимулювати її працевлаштовуватись і забезпечувати себе самостійно. Саме тому, для таких категорій ВПО виплати вже навесні будуть скасовані. Однак вони не єдині хто залишиться без цієї допомоги.

Хто ще втратить виплати?

Найближчим часом виплати припинять надходити наступним категоріям ВПО:

Родинам, які придбали житло на понад 100 тисяч гривень за власний кошт. Тобто не за гроші, які для цієї мети їм виплатила держава, а за власно накопичені кошти. Сюди ж відноситься автомобіль якому не більше п’яти років, цінні метали на ту ж суму, або депозит в банку на 100 000 гривень і більше. Особам, які перебувають закордоном понад 30 днів без поважної на те причини. Поважною причиною може виступати відрядження, лікування тощо. Особи, які засуджені за колаборанство. Люди, які мають непошкоджене житло на територіях звідки виїхали. Мова про помешкання, які перебувають не в зоні бойових дій та не під окупацією. Родини у яких дохід вище середнього. Тобто якщо на одного члена сім’ї припадає 9 444 гривні, то виплата припиняється. Для розрахунку братимуть лише офіційні доходи.

Також, виплати скасують й для пенсіонерів зі статусом ВПО якщо їх пенсія більша ніж 9 444 грн.