С апреля многим украинцам перестанут выплачивать пенсию: кто попадет под раздачу?

В Пенсионном Фонде Украины сделали важное заявление, которое касается всех пенсионеров, и имеющих статус внутренне перемещенного лица. Всем без исключения следует пройти физическую верификацию. На это людям дают время до 31 марта 2024 года. Если кто-то проигнорирует это требование, то уже в апреле не получит свою пенсию. Стоит отметить, что речь о тех, кто получает пенсию именно на банковскую карту.

Как пройти верификацию?

Чтобы идентифицировать свое лицо, нужно явиться в отделение Ощадбанка или Пенсионного Фонда с личными документами. Процедура идентификации займет практически несколько минут. В ПФУ заявляют, что они должны убедиться, что пенсионер жив и именно он пользуется своей пенсией, а не кто-нибудь другой, например, родственники. К сожалению, на оккупированных территориях или находившихся под оккупацией такие случаи не редкость. Люди пропадают без вести, умирают, однако никто об этом не знает и пенсионные выплаты таким лицам продолжают начисляться. В условиях войны, когда каждая гривна в государственном бюджете важна, такие расходы нужно тщательнее контролировать. Этим и планируют заняться соответствующие учреждения.

Также пенсию заморозят, если лицо не пользуется счетом более шести месяцев. То есть чтобы такого не случилось, вам нужно каждый месяц делать хоть какую-то одну транзакцию с пенсионной карточки: пополнять мобильный, или делать какую-нибудь покупку.

Отметим, что разблокировать счет можно в любое время, придя в отделение Пенсионного Фонда и написав соответствующее заявление. Все средства, которые начислялись в течение последних месяцев, станут доступными для использования.

Также, если по каким-либо причинам лицо не имеет возможности прийти в отделение, он может пройти верификацию онлайн. Для этого необходимо авторизироваться на платформе Пенсионного Фонда и совершить соответствующий видеозвонок. Для тех, кто находится за границей, есть вариант коммуникации через дипломатические организации. Нужно обратиться в консульство или Посольство и получить специальный документ, подтверждающий ваше лицо. Впоследствии отправить этот документ по почте или отсканировать и отправить в ПФУ по электронной почте.