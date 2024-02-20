З квітня багатьом українцям припинять виплачувати пенсію: хто потрапить під роздачу?

В Пенсійному Фонді України зробили важливу заяву, яка стосується всіх пенсіонерів, і тих, хто має статус внутрішньо переміщеної особи. Всім без винятку потрібно пройти фізичну верифікацію. На це людям дають час до 31 березня 2024 року. Якщо хтось проігнорує дану вимогу, то вже у квітні не отримає свою пенсію. Варто зазначити, що мова про тих хто отримує пенсію саме на банківську картку.

Як пройти верифікацію?

Щоб ідентифікувати свою особу потрібно з’явитися у відділенні Ощадбанку або Пенсійного Фонду з особистими документами. Процедура ідентифікації займе буквально кілька хвилин. У ПФУ заявляють, що вони мусять переконатися, що пенсіонер живий і саме він користується своєю пенсією, а не хтось інший, наприклад, родичі. На жаль, на окупованих територіях, чи тих що були під окупацією такі випадки не рідкість. Люди пропадають безвісти, помирають, однак ніхто про це не знає і пенсійні виплати таким особам продовжують нараховуватись. В умовах війни, коли кожна гривня в державному бюджеті є важливою, такі витрати потрібно ретельніше контролювати. Цим наразі й планують зайнятися відповідні установи.

Також, пенсію заморозять, якщо особа не користується рахунком понад шість місяців. Тобто щоб такого не трапилося, вам потрібно кожного місяця робити бодай якусь одну транзакцію з пенсійної карточки: поповнювати мобільний, чи робити якусь покупку.

Зазначимо, що розблокувати рахунок можна в будь-який час прийшовши до відділення Пенсійного Фонду та написавши відповідну заяву Всі кошти, які нараховувались протягом останніх місяців стануть доступними для використання.

Також, якщо з якихось причин особа не має змоги прийти у відділення вона може пройти верифікацію онлайн. Для цього потрібно авторизуватись на платформі Пенсійного Фонду та зробити відповідний відеодзвінок. Для тих хто знаходиться закордоном є варіант комунікації через дипломатичні організації. Потрібно звернутись у консульство чи Посольство й отримати спеціальний документ, який підтверджує вашу особу. Згодом відправити цей документ поштою або ж відсканувати і відправити до ПФУ електронною поштою.