Законен ли тариф за доставку газа: чем закончился суд между должником и облгазом

Эта история стала публичной в конце 2023 года. На Волыни заговорили о дошедшем до суда деле. Речь о мужчине, который систематически не платил тариф за доставку газа, пока его долг не достиг 10 000 гривен. Соответственно, компания Волыньгаз подала иск в суд, чтобы взыскать с должника долг. Однако, к удивлению многих суд, а именно судья Луцкого государственного суда Виталий Ковтуненко отказал Волыньгазу в этом иске. Свою позицию судья аргументировал тем, что мол постановления регулятора – Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК) – не прошла государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Многие СМИ это неправильно трактовали

Из-за такого решения суда многие СМИ решили, что тариф за доставку газа является незаконным и, мол, его можно не платить. Однако в Национальной комиссии поспешили прокомментировать, что согласно действующему законодательству, их решения не подлежат такой регистрации.

После этого компания Волыньгаз подала апелляцию и уже на этот раз выиграла дело. Как результат, должник должен отдать не только 10 000 гривен, но и дополнительно 7000 гривен судебных взысканий.

Теперь добавился еще один платеж

Итак, с платежом за доставку газа единогласно разобрались. Он законен и обязателен к уплате. Также следует добавить, что с 2024 года был введен еще один тариф “Обслуживание внутридомовых систем”. Его размер будет колебаться от 40 до 1500 гривен на одну квартиру. То есть жильцы одной квартиры могут заплатить всего 40 гривен за это обслуживание, а жители другой аж 1500. Все зависит от количества квартир, которые есть в доме (платеж делится на всех), и состояния внутридомовых систем. В новостройках они, конечно же, лучше, а значит и тариф будет меньше. Его нужно оплатить единовременно, или же можно разделить на весь год. То есть, если вам насчитали 1500 гривен, то это сумма не за месяц, а за весь год.