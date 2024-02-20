Чи законним є тариф за доставку газу: чим закінчився суд між боржником та облгазом

Ця історія стала публічною наприкінці 2023 року. На Волині заговорили про справу, яка дійшла до суду. Мова про чоловіка, який систематично не сплачував тариф за доставку газу аж поки його борг не досяг 10 000 гривень. Відповідно компанія Волиньгаз подала позов до суду, аби стягнути з боржника борг. Проте, на превеликий подив багатьох суд, а саме суддя Луцького державного суду Віталій Ковтуненко відмовив Волиньгазу у цьому позові. Свою позицію суддя аргументував тим, що мовляв постанови регулятора – Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) – не пройшла державної реєстрації у Міністерстві юстиції.

Багато ЗМІ це неправильно трактували

Через таке рішення суду, багато ЗМІ вирішили, що тариф за доставку газу є незаконним і мовляв його можна не сплачувати. Однак в Національній комісії поквапились прокоментувати, що згідно з чинним законодавством їх рішення не підлягають такій реєстрації.

Після цього, компанія Волиньгаз подала апеляцію і вже на цей раз виграла справу. Як результат, боржник має віддати не лише 10 000 гривень, а ще й додатково 7000 гривень судових стягнень.

Наразі додався ще один платіж

Отож, з платежем за доставку газу одноголосно розібралися. Він є законним та обов’язковим до сплати. Також варто додати, що з 2024 року запровадили ще один тариф “Обслуговування внутрішньодомових систем”. Його розмір коливатиметься від 40 до 1500 гривень на одну квартиру. Тобто мешканці однієї квартири можуть заплатити всього 40 гривень за це обслуговування, а мешканці іншої аж 1500. Все залежить від кількості квартир, які є у будинку (платіж ділиться на всіх), та від стану внутрішньодомових систем. В новобудовах вони звісно ж кращі, а значить і тариф буде меншим. Його потрібно сплатити одноразово, або ж можна розділити на весь рік. Тобто якщо вам нарахували 1500 гривень, то це сума не за місяць, а за весь рік.