Времени больше нет: газовики призывают украинцев немедленно выполнить эту процедуру

“Газсети” обратились ко всем потребителям голубого топлива и попросили их успеть до 20 числа.

Детали

Бытовых потребителей природного газа предупредили о необходимости пройти важную процедуру до 20 числа этого месяца. Соответствующее сообщение обнародовали на Facebook странице Харьковского филиала “Газсети”.

Украинцам напомнили, что кроме своевременной передачи показаний газовых счетчиков, есть еще одна процедура, с которой лучше не затягивать.

Так, газовики призывают потребителей не затягивать с оплатой услуг по доставке газа и оплатить за услугу до 20 февраля. Это нужно для того, чтобы компания могла выполнять свои функции и обеспечивать бесперебойную подачу голубого топлива в дома украинцев:

специалисты “Газсети” заявляют, что потребители могут воспользоваться онлайн-счетами за распределение газа в личном кабинете;

электронные счета выставляют раньше, чем доставляют бумажные платежки.

Отметим, что плата за доставку газа является обязательной, поэтому платить по счетам нужно всем, у кого дома есть газовые приборы. Тарифы на доставку фиксированные, но они отличаются в зависимости от региона и густоты населения в конкретном населенном пункте.

Как изменится стоимость газа уже этой весной

Уже по завершению этого отопительного сезона в Украине могут существенно вырасти тарифы на коммунальные услуги. При этом пока тарифы на газ и тепло пересматривать не планируют. В то же время стоимость электроэнергии уже этой весной может достичь 6 гривен за кВт, по крайней мере так заявляют в Минэнерго. Однако эксперты уверяют, что такой шаг будет слишком радикальным, поэтому вероятно, стоимость одного кВт достигнет 3,5-4 гривен.

Добавим, что одно из требований Международного валютного фонда – либерализация тарифов на коммуналку. Но согласно данным Национального банка Украины отмена фиксированных тарифов на тепло и природный газ может произойти не ранее 2025 года.