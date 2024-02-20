Часу більше немає: газовики закликають українців негайно виконати цю процедуру

“Газмережі” звернулися до всіх споживачів блакитного палива та попросили їх встигнути до 20 числа.

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Побутових споживачів природного газу попередили про необхідність пройти важливу процедуру до 20 числа цього місяця. Відповідне повідомлення оприлюднили на Facebook сторінці Харківської філії “Газмережі”.

Українцям нагадали, що крім своєчасної передачі показників газових лічильників, є ще одна процедура, з якою краще не затягувати.

Так, газовики закликають споживачів не затягувати з оплатою послуг з доставки газу та сплатити за послугу до 20 лютого. Це потрібно для того, щоб компанія могла виконувати свої функції та забезпечувати безперебійну подачу блакитного палива в будинки українців:

спеціалісти “Газмережі” заявляють, що споживачів можуть скористатися онлайн-рахунками за розподіл газу в особистому кабінеті;

електронні рахунки виставляють раніше, ніж доставляють паперові платіжки.

Зазначимо, що плата за доставку газу є обов’язковою, тому платити за рахунками потрібно всім, у кого вдома є газові прилади. Тарифи на доставку фіксовані, але вони відрізняються залежно від регіону та густоти населення в конкретному населеному пункті.

Як зміниться вартість газу вже цієї весни

Вже по завершенню цього опалювального сезону в Україні можуть суттєво зрости тарифи на комунальні послуги. При цьому наразі тарифи на газ та тепло переглядати не планують. Водночас вартість електроенергію вже цієї весни може сягнути 6 гривень за кВт, принаймні так заявляють в Міненерго. Однак експерти запевняють, що такий крок буде занадто радикальним, тож ймовірно, вартість одного кВт сягне 3,5-4 гривень.

Додамо, що одна із вимог Міжнародного валютного фонду — лібералізація тарифів на комуналку. Але відповідно до даних Національного банку України скасування фіксованих тарифів на тепло та природний газ може відбутися не раніше 2025 року, тож поки можна не хвилюватися.