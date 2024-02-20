В Україні навчилися скасовувати рішення про придатність до служби через суд

Мешканець Тернопільщини через суд скасував висновок ВЛК про придатність до військової служби.

Чоловік проходив військово-лікарську комісію при Хустському районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

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Тернопільський окружний адмінсуд задовольнив позов громадянина Андрія Г. та скасував висновок військово-лікарської комісії при Хустському районному ТЦК про його придатність до військової служби. Чоловікові вдалося довести, що рішення ВЛК було прийнято з порушеннями.

У рішенні суду від 8 вересня 2023 року військово-лікарська комісія при Хустському районному ТЦК визнала Андрія Г. придатним до військової служби.

Чоловіка висновок здивував, адже лікарі навіть не провели належне медичне обстеження. Андрій Г. повідомив, що в нього проблеми зі здоров’ям, в тому числі із хребтом.

Однак його визнали непридатним до служби.

Позивач наполягав на повторному проходження обстеження, але його звернення проігнорували, тож він пішов до суду.

Суддя двічі зверталася до ВЛК для витребування документів, але відповідей та пояснень відповідач не надав.

Зазначимо, що Андрій Г. зареєстрований у Тернопільській області, але медкомісію проходив на Закарпатті. Чоловік наполягає, що члени ВЛК проігнорували скарги на стан здоров’я. До того ж огляд фактично не проводився. Ці заяви відповідач не спростував.

Рішення суду

Зважаючи на захворювання громадянина Андрія Г, які не виявили під час ВЛК, суд погодився з позицією позивача про неналежний та поверхневий медичний огляд. Таким чином суддя Ольга Чепенюк задовольнила позов Андрія Г, визнала протиправним та скасувала висновок ВЛК про його придатність до служби.

Зазначимо, що раніше мешканець Львівщини теж через суд скасував призов на військову службу. Проте він викладав в коледжі, тож мав законне право на відстрочку, яке в ТЦК проігнорували.

Інший львів’янин відсудив у держави компенсацію через відмову в перетині кордону, коли той супроводжував свого дідуся з інвалідністю та мав всі документи.