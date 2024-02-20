В Украине научились отменять решения о годности к службе через суд

Житель Тернопольщины через суд отменил заключение ВВК о пригодности к военной службе.

Мужчина проходил военно-врачебную комиссию при Хустском районном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Детали

Тернопольский окружной админсуд удовлетворил иск гражданина Андрея Г. и отменил заключение военно-врачебной комиссии при Хустском районном ТЦК о его пригодности к военной службе. Мужчине удалось доказать, что решение ВВК было принято с нарушениями.

В решении суда от 8 сентября 2023 года военно-врачебная комиссия при Хустском районном ТЦК признала Андрея Г. пригодным к военной службе.

Мужчину вывод удивил, ведь врачи даже не провели надлежащее медицинское обследование. Андрей Г. сообщил, что у него проблемы со здоровьем, в том числе с позвоночником.

Однако его признали непригодным к службе.

Истец настаивал на повторном прохождении обследования, но его обращение проигнорировали, поэтому он пошел в суд.

Судья дважды обращалась в ВВК для истребования документов, но ответов и объяснений ответчик не предоставил.

Отметим, что Андрей Г. зарегистрирован в Тернопольской области, но медкомиссию проходил на Закарпатье. Мужчина настаивает, что члены ВВК проигнорировали жалобы на состояние здоровья. К тому же осмотр фактически не проводился. Эти заявления ответчик не опроверг.

Решение суда

Учитывая заболевания гражданина Андрея Г, которые не обнаружили во время ВВК, суд согласился с позицией истца о ненадлежащем и поверхностном медицинском осмотре. Таким образом судья Ольга Чепенюк удовлетворила иск Андрея Г, признала противоправным и отменила заключение ВВК о его пригодности к службе.

Отметим, что ранее житель Львовщины тоже через суд отменил призыв на военную службу. Однако он преподавал в колледже, поэтому имел законное право на отсрочку, которое в ТЦК проигнорировали.

Другой львовянин отсудил у государства компенсацию за отказ в пересечении границы, когда тот сопровождал своего дедушку с инвалидностью и имел все документы.