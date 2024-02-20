В Украине научились отменять решения о годности к службе через суд
Житель Тернопольщины через суд отменил заключение ВВК о пригодности к военной службе.
Мужчина проходил военно-врачебную комиссию при Хустском районном Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
Детали
Тернопольский окружной админсуд удовлетворил иск гражданина Андрея Г. и отменил заключение военно-врачебной комиссии при Хустском районном ТЦК о его пригодности к военной службе. Мужчине удалось доказать, что решение ВВК было принято с нарушениями.
- В решении суда от 8 сентября 2023 года военно-врачебная комиссия при Хустском районном ТЦК признала Андрея Г. пригодным к военной службе.
- Мужчину вывод удивил, ведь врачи даже не провели надлежащее медицинское обследование. Андрей Г. сообщил, что у него проблемы со здоровьем, в том числе с позвоночником.
- Однако его признали непригодным к службе.
- Истец настаивал на повторном прохождении обследования, но его обращение проигнорировали, поэтому он пошел в суд.
- Судья дважды обращалась в ВВК для истребования документов, но ответов и объяснений ответчик не предоставил.
Отметим, что Андрей Г. зарегистрирован в Тернопольской области, но медкомиссию проходил на Закарпатье. Мужчина настаивает, что члены ВВК проигнорировали жалобы на состояние здоровья. К тому же осмотр фактически не проводился. Эти заявления ответчик не опроверг.
Решение суда
Учитывая заболевания гражданина Андрея Г, которые не обнаружили во время ВВК, суд согласился с позицией истца о ненадлежащем и поверхностном медицинском осмотре. Таким образом судья Ольга Чепенюк удовлетворила иск Андрея Г, признала противоправным и отменила заключение ВВК о его пригодности к службе.
Отметим, что ранее житель Львовщины тоже через суд отменил призыв на военную службу. Однако он преподавал в колледже, поэтому имел законное право на отсрочку, которое в ТЦК проигнорировали.
Другой львовянин отсудил у государства компенсацию за отказ в пересечении границы, когда тот сопровождал своего дедушку с инвалидностью и имел все документы.
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