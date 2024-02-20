Эксперты рассказали, что можно сделать со счетчиком, чтобы меньше платить за электроэнергию

Электроэнергия для многих украинцев — это едва ли не самая большая статья расходов по сравнению с другими коммунальными услугами. Особенно если речь о тех домохозяйствах, которые отапливают дома электроэнергией, имеют электрические плиты, духовки и т.д. Для таких семей есть хороший совет от экспертов. Можно заменить счетчик двухзонным и платить за электроэнергию на 50% меньше.

Что это за счётчик?

Речь идет о специальном счетчике, который стоит примерно 3000 гривен и позволяет пользоваться специальным ночным режимом. Этот режим предусматривает специальный тариф на электроэнергию. То есть вся электроэнергия, которая будет использована в период с 23:00 до 7:00, обойдется дешевле на 50%.

Это особенно выгодно большим домохозяйствам. Чтобы подключить такой счетчик, нужно выполнить следующее:

Написать заявление об изменении тарифа. Для этого вам понадобятся основные личные документы, такие как паспорт, идентификационный код и имеющийся договор о снабжении электроэнергией. Выбрать сертифицированную модель нового счетчика и оплатить установку. Купить счетчик. В Украине есть разные поставщики и потребители могут самостоятельно выбирать между ними. Провести процедуру параметризации помещения. Вызвать мастера, который установит новый счетчик, снимет старый, установит все необходимые пломбы и выдаст акт выполненных работ.

По предварительным расчетам в месяц такой счетчик позволяет экономить от 200 до 300 гривен. Речь идет об обычной семье, которая использует примерно 300 кВт электроэнергии в месяц. Для того чтобы большая часть электроэнергии приходилась на ночной режим, эксперты советуют именно ночью включать разнообразные энергозатратные приборы. К примеру, стиральную машинку, бойлер, робот-пылесос и т.д.

Пользоваться таким счетчиком очень просто. Он имеет небольшой экран, на котором после настройки будет доступна базовая информация. Там же будет светиться отметка о том, какой режим включен. Все остальные индексы на экране можно легко расшифровать зайдя на сайт поставщика или посмотрев в инструкции.