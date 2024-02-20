Експерти розповіли, що можна зробити з лічильником, щоб менше платити за електроенергію

Електроенергія для багатьох українців — це чи не найбільша стаття витрат у порівнянні з іншими комунальними послугами. Особливо, якщо мова про ті домогосподарства, що опалюють будинки електроенергією, мають електричні плити, духовки тощо. Для таких сімей є гарна порада від експертів. Можна замінити лічильник на двохзонний і платити за електроенергію на 50% менше.

Що це за лічильник?

Мова про спеціальний лічильник, який коштує приблизно 3000 гривень та дозволяє користуватися спеціальним нічним режимом. Цей режим передбачає спеціальний тариф за електроенергію. Тобто вся електроенергія, яка буде використана в період з 23:00 до 7:00 обійдеться дешевше на 50%.

Це особливо вигідно для великих домогосподарств. Щоб підключити такий лічильник потрібно виконати наступне:

Написати заяву на зміну тарифу. Для цього вам знадобляться основні особисті документи такі як паспорт, ідентифікаційний код і наявний договір про постачання електроенергії. Вибрати сертифіковану модель нового лічильника та оплатити його установку. Купити лічильник. В Україні є різні постачальники й споживачі можуть самостійно між ними обирати. Провести процедуру параметризації приміщення. Викликати майстра, який встановить новий лічильник, зніме старий, встановить всі необхідні пломби та видасть акт виконаних робіт.

За попередніми розрахунками в місяць такий лічильник дозволяє економити від 200 до 300 гривень. Мова про звичайну сім’ю, яка використовує приблизно 300 кВт електроенергії в місяць. Для того, щоб більша частка електроенергії припадала на нічний режим експерти радять саме вночі вмикати різноманітні енерговитратні прилади. Наприклад, пральну машинку, бойлер, робот-пилосос тощо.

Користуватися таким лічильником дуже просто. Він має невеликий екран на котрому після налаштування буде доступна базова інформація. Там же світитиметься позначка про те, який режим наразі ввімкнено. Всі інші індекси, які є на екрані можна легко розшифрувати зайшовши на сайт постачальника чи подивившись в інструкції.