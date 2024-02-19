Названы категории пенсионеров выплаты которым будут прекращены уже весной

В Пенсионном Фонде Украины заявили, что пенсий в этом году хватит всем. Мол, в бюджет заложена необходимая сумма средств для закрытия этой статьи расходов. Однако есть другая проблема, по которой ряд украинцев могут не получить свои деньги. В Украине ввели новые правила. Теперь пенсию будут замораживать на неопределенный период, если лицо не пройдет физическую верификацию, если не будет пользоваться пенсионной карточкой более шести месяцев — и это еще не все причины.

Кто может остаться без денег?

Во-первых, все украинцы и ВПЛ, в том числе должны пройти физическую верификацию до 31 марта 2024 года. Это касается тех, кто получает пенсию на карту Ощадбанка. Чтобы идентифицировать свое лицо, нужно прийти в отделение Пенсионного фонда или Ощадбанка и предъявить личные документы.

Если пенсионеры находятся за границей, или же в оккупации, и физически не имеют возможности явиться в банк, для них доступна верификация по видеосвязи. Для этого нужно зайти на сайт Пенсионного Фонда, зарегистрироваться там и осуществить видео-верификацию.

Тем, кто не успеет сделать это к указанному сроку, пенсии заморозят. То есть они и дальше будут начисляться на пенсионные счета, однако у людей не будет доступа к ним. Верификацию придумали для того, чтобы идентифицировать лиц, которых уже нет в живых, они пропали без вести, или выехали на ПМЖ в другую страну, а их картой пользуются другие люди, например, родственники.

Также счет заморозят, если пенсионер не пользуется им более 6 месяцев.

“Если пенсионер из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), который стал на учет как (ВПЛ) до 24.02.2022 года, не пользуется своей банковской картой в течение длительного периода (не менее 6 месяцев) и по такой карте нет движения средств, пенсия такой лицу продолжает начисляться. Но до момента выяснения обстоятельств пенсия не перечисляется такому лицу на его карточный счет“, – говорится в сообщении.

Чтобы возобновить платежи, нужно прийти в отделение Пенсионного Фонда и написать соответствующее заявление.