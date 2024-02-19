Названо категорії пенсіонерів виплати яким будуть припинені вже на весні

В Пенсійному Фонді України заявили, що пенсій цьогоріч вистачить всім. Мовляв, в бюджет закладено необхідну суму коштів для закриття цієї статті витрат. Однак є інша проблема, через яку ряд українців можуть не отримати свої гроші. В Україні запровадили нові правила. Відтепер, пенсію заморожуватимуть на невизначений період, якщо особа не пройде фізичну верифікацію, якщо не буде користуватися пенсійною карткою понад шість місяців — і навіть це ще не всі причини.

Хто може залишитись без грошей?

По-перше, всі українці й ВПО в тому числі мають пройти фізичну верифікацію до 31 березня 2024 року. Це стосується тих, хто отримує пенсію на картку Ощадбанку. Щоб ідентифікувати свою особу, потрібно прийти у будь-яке відділення Пенсійного фонду або Ощадбанку та пред’явити особисті документи.

Якщо пенсіонери перебувають закордоном, або ж в окупації, і фізично не мають можливості з“явитися в банк, для них доступна верифікація по відеозв’язку. Для цього потрібно зайти на сайт Пенсійного Фонду, зареєструватись там і здійснити відео верифікацію.

Тим хто не встигне зробити це до зазначеного терміну пенсії заморозять. Тобто вони й надалі будуть нараховуватись на пенсійні рахунки, однак люди не матимуть до них доступу. Верифікацію придумали для того, щоб ідентифікувати осіб, яких вже немає в живих, вони пропали безвісти, або ж виїхали на ПМЖ в іншу країну, а їхньою карткою користуються інші люди, наприклад, родичі.

Також, рахунок заморозять, якщо пенсіонер не користується ним понад 6 місяців.

“Якщо пенсіонер з числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО), який став на облік як (ВПО) до 24.02.2022 року, не користується своєю банківською картою протягом тривалого періоду (не менше 6 місяців) і за такою карткою немає руху коштів, пенсія такій особі продовжує нараховуватись. Але до моменту з’ясування обставин пенсія не перераховується такій особі на її картковий рахунок”, – йдеться у повідомленні.

Щоб відновити платежі потрібно прийти у відділення Пенсійного Фонду та написати відповідну заяву.