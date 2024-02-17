Украинцам назвали 4 продукта, в которые добавляют клей: мы покупаем их в почти каждый день

Сегодня съедобный “мясной клей” добавляют не только в колбасы и ветчину. Его также добавляют в йогурты, сыр, макароны и во многие другие продукты для достижения нужной текстуры. Часто производители не указывают эту информацию на упаковке, поэтому этот факт проходит мимо внимания потребителя. Об опасности этого компонента рассказывают медики.

Может ли мясной клей быть полезным?

Трансглутаминаза, также известная как мясной клей – это фермент, который играет важную роль в жизнедеятельности людей, животных и растений. Он необходим для свертывания крови, а также обеспечивает прочность кожи и волос. Этот фермент образует прочные связи между аминокислотами L-глутамином и L-лизином, что стабилизирует структуру белка и делает его устойчивым к изменениям.

В пищевой промышленности трансглутаминаза используется для улучшения текстуры и внешнего вида мяса, морепродуктов, а также для производства сыра, йогурта и некоторых видов выпечки. Благодаря этому ферменту можно склеивать куски мяса, создавать новые продукты и улучшать их однородность. Однако, его использование вызывает определенные опасения у медиков.

В чем опасность мясного клея?

Врачи встревожены использованием мясного клея по многим причинам:

исследования показывают, что мясной клей может имитировать тканевую трансглютаминазу, что может вызвать аллергические реакции у людей с целиакией;

мясной клей может увеличивать уровень трансаминазы, что может быть опасно для людей с неврологическими заболеваниями, такими как болезнь Хантингтона и болезнь Паркинсона;

при использовании мясного клея в продукте могут образовываться “карманы”, в которых размножаются бактерии.

В целом мясной клей используется во многих продуктах питания, включая колбасы, сыр, йогурт, макароны, а также некоторые растительные продукты. Также его часто используют как альтернативу глютену.

Важно отметить, что исследования о влиянии трансглутаминазы на здоровье человека все еще продолжаются.