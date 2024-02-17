Українцям назвали 4 продукти, у які додають клей: ми купуємо їх майже щодня

Сьогодні їстівний “м’ясний клей” додають не лише в ковбаси та шинку. Його також додають в йогурти, сир, макарони та в багато інших продуктів для досягнення потрібної текстури. Часто виробники не вказують цю інформацію на упаковці, тому цей факт проходить мимо уваги споживача. Про небезпеку цього компонента розповідають медики.

Чи може м’ясний клей бути корисним?

Трансглутаміназа, також відома як м’ясний клей — це фермент, який відіграє важливу роль у життєдіяльності людей, тварин і рослин. Він необхідний для згортання крові, а також забезпечує міцність шкіри та волосся. Цей фермент утворює міцні зв’язки між амінокислотами L-глутаміном і L-лізином, що стабілізує структуру білка і робить його стійким до змін.

В харчовій промисловості трансглутаміназа використовується для покращення текстури та зовнішнього вигляду м’яса, морепродуктів, а також для виробництва сиру, йогурту та деяких видів випічки. Завдяки цьому ферменту можна склеювати шматки м’яса, створювати нові продукти та покращувати їх однорідність. Проте, його використання викликає певні занепокоєння у медиків.

В чому небезпека м’ясного клею?

Лікарі стривожені використанням м’ясного клею з багатьох причин:

дослідження показують, що м’ясний клей може імітувати тканинну трансглютаміназу, що може викликати алергічні реакції у людей з целіакією;

м’ясний клей може збільшувати рівень трансамінази, що може бути небезпечно для людей з неврологічними захворюваннями, такими як хвороба Хантінгтона і хвороба Паркінсона;

при використанні м’ясного клею в продукті можуть утворюватися “кишені”, в яких розмножуються бактерії.

Загалом м’ясний клей використовується в багатьох продуктах харчування, включаючи ковбаси, сир, йогурт, макарони, а також деякі рослинні продукти. Також його часто використовують як альтернативу глютену.

Важливо зазначити, що дослідження щодо впливу трансглутамінази на здоров’я людини все ще тривають.