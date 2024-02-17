Украинцам проиндексируют пенсии по новой формуле: кто сколько прибавки получит?

В марте в Украине пройдет общенациональная индексация. Это означает, что проиндексируют все пенсии. Пока неизвестно точный процент индексации, эта информация объявят в конце февраля. Эксперты предполагают, что это будет примерно 13% и рассчитывают, как в таком случае могут вырасти пенсии. Например, по предварительным подсчетам, люди, “чистая” пенсия которых составляет от 4500 до 6000 гривен, получат в среднем по 500 гривен надбавки. Те, у кого пенсия выше 7200 гривен получат почти по 1000 гривен надбавки. Минимальная доплата может составить 100-299 гривен. Точную сумму пока не озвучили, но это будет та сумма, которую получат в основном владельцы минимальных пенсий.

Как будут рассчитывать прибавку?

Для этого будет использоваться сложная формула. То есть самостоятельно рассчитать, сколько именно вам доплатят — очень сложно. В формуле будут присутствовать такие цифры, как размер расчетной пенсии, то есть не включающей никаких доплат. Также, для расчета берут стаж, который имеет пенсионер и разные показатели, в том числе и процент индексации.

Эксперты уже говорят, что это повышение необходимо, однако оно не слишком облегчит жизнь украинцев. Дело в том, что в 2023 году никаких повышений не было, и при этом инфляция наблюдалась. То есть цены на продукты и услуги выросли настолько, что это повышение мало кто ощутит. Уровень жизни пенсионеров после него никак не возрастет.

Также в апреле будет еще один перерасчет. В частности, для тех лиц, которые в этом году выходят на заслуженный отдых. Теперь таким лицам нужно иметь 60 лет и 31 год стажа, и при таких условиях они смогут получать пенсию от 2840 гривен. С учетом перерасчета эта сумма возрастет до 3200 гривен. То есть это будет минимальная пенсия для людей, достигших пенсионного возраста и выполнивших все требования к стажу. В целом средняя пенсия по Украине составляет 6000-7000 гривен.

Что касается апрельского пересчета, то он связан с повышением зарплаты и прожиточного минимума. Все эти показатели тесто взаимосвязаны, потому минимальная пенсия тоже вырастет.