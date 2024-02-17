Українцям проіндексують пенсії за новою формулою: хто скільки надбавки отримає?

В березні в Україні відбудеться загальнонаціональна індексація. Це означає, що проіндексують всі пенсії. Наразі невідомо точний відсоток індексації, цю інформація оголосять наприкінці лютого. Експерти припускають, що це буде приблизно 13% і вже розраховують, як в такому випадку можуть зрости пенсії. Наприклад, за попередніми підрахунками, люди, “чиста” пенсія яких становить від 4500 до 6000 гривень отримають в середньому по 500 гривень надбавки. Ті в кого пенсія вище 7200 гривень отримають майже по 1000 гривень надбавки. Мінімальна доплата може становити 100-299 гривень. Точну суму поки не озвучили, але це буде та сума, яку отримають здебільшого власники мінімальних пенсій.

Як розраховуватимуть надбавку?

Для цього будуть використовувати складну формулу. Тобто самостійно розрахувати скільки саме вам доплатять — дуже складно. У формулі будуть присутні такі цифри, як розмір розрахункової пенсії, тобто тієї, що не включає жодних доплат. Також, для розрахунку беруть стаж, який має пенсіонер і різні показники в тому числі й відсоток індексації.

Експерти вже кажуть, що це підвищення є необхідним, однак воно не надто полегшить життя українців. Річ в тім, що у 2023 році жодних підвищень не було, а інфляція при цьому спостерігалася. Тобто ціни на продукти та послуги зросли настільки, що це підвищення мало хто відчує. Рівень життя пенсіонерів після нього ніяк не зросте.

Також у квітні буде ще один перерахунок. Зокрема для тих осіб, які цього року виходять на заслужений відпочинок. Наразі таким особам потрібно мати 60 років і 31 рік стажу й за таких умов вони зможуть отримувати пенсію від 2840 гривень. З врахуванням перерахунку, ця сума зросте до 3200 гривень. Тобто це буде мінімальна пенсія для людей, як досягли пенсійного віку та виконали всі вимоги до стажу. Загалом, середня пенсія по Україні становить 6000-7000 гривень.

Щодо квітневого перерахунку то він пов’язаний з підвищенням зарплати та прожиткового мінімуму. Всі ці показники тісто взаємопов’язані, тому мінімальна пенсія теж зросте.