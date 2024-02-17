Сайти з пошуку роботи кишать високооплачуваними вакансіями: кого приймуть навіть без досвіду?

Дуже багато людей наразі перебувають на етапі пошуку роботи. Однак якщо відкрити один з популярних в Україні сайті де роботодавці розміщують вакансії, то можна побачити безліч пропозицій. Зокрема й від Сил оборони. Більшість не надто довірливо ставляться до цих вакансій вважаючи, що це прямий шлях до війська. Однак насправді Сили оборони потребують не лише військових, а й представників найрізноманітніших професій, які працюватимуть у військових частинах чи інших організаціях, та виконуватимуть обов’язки які не мають нічого спільного з тими, що мають військовослужбовці.

Конкуренція тут теж висока

Незважаючи на те, що вакансій багато, та конкуренція й тут присутня. Про це свідчить статистика, яку Сили оборони оприлюднили нещодавно. Вони заявили, що у січні отримали 20 519 відгуків на вакансії, що вдвічі більше ніж у грудні.

Найбільша конкуренція у наступних категоріях:

Культура, музика та шоу-бізнес. Секретаріат та вакансії, які передбачають роботу з документами. Фінансисти. Управління персоналом, рекрутери. Бухгалтери.

Всі ці професії потрібні в Силах оборони і якщо у вас є відповідний диплом, вас можуть взяти навіть без досвіду роботи. Принаймні у 70% з усіх виставлених вакансій вказано, що досвід роботи не обов’язковий. І лише 30% вакансій передбачають працевлаштування, якщо особа має бодай один рік релевантного досвіду.

Також, деякі вакансії від Сил оборони вимагають знання англійської мови. Наприклад, в січні було опубліковано 21 вакансію, де знання англійської мови було необхідним.

Як і інші роботодавці, Сили оборони можуть взяти на роботу пенсіонерів, людей з інвалідністю чи студентів. Для прикладу, зараз актуальними залишається 177 вакансій, де готові розглянути кандидатуру у вигляді студента. Близько 60 вакансій з поміткою, що подавати заявку можуть люди з інвалідністю. І близько 30 вакансій підходять для людей пенсійного віку.