Названы категории переселенцев, которым больше не будут выплачивать ежемесячное пособие

В Украине официально зарегистрировано более 5 миллионов внутри перемещенных лиц. Все они получат ежемесячное пособие в размере 2000 гривен на каждого взрослого и 3000 гривен на человека с инвалидностью или ребенка. Однако Правительство решило, что за два года с тех пор, как идет война ВПЛ имели возможность как-то адаптироваться в новых регионах, и найти работу. По крайней мере, если речь идет о трудоспособных людях, которым ничего не мешает трудоустроиться и самостоятельно содержать себя или семью. Как результат, с марта выплаты прекратят начислять ряду лиц.

Новые условия начали работать еще раньше

Напомним, что с января 2024 года выплаты автоматически перестают начислять переселенцам, находящимся за границей более 30 дней без уважительной причины. Среди уважительных причин может быть лечение, или сопровождение больного родственника на то же лечение, или длительную командировку.

Также уже с января выплаты перестали начислять тем, кто купил жилье стоимостью более 100 000 гривен из собственных средств. То есть, это не благодаря государственным компенсациям, а благодаря собственным доходам. Также подобные правила коснулись и тех, кто купил автомобили, которым не больше 5 лет, кто купил валюту или ценные металлы на 100 000 гривен и больше. Отменили выплаты и тем, кто имеет депозит в банке на 100 000 гривен. В список попали и семьи, имеющие не поврежденное жилье, где на каждого члена семьи приходится не менее 13,65 квадрата и в регионе, где это жилье размещено, не ведутся активные боевые действия и нет оккупации.

Что касается новых правил, которые вступят в силу уже весной, то выплаты будут забирать у всех трудоспособных лиц, не зарегистрированных в Центре занятости.

Также будут анализировать официальные доходы переселенцев. Если на каждого члена семьи приходится 9444 гривен, то выплаты отменяют. Это касается и переселенцев пенсионеров, у которых пенсия больше 9444 гривен, то есть четыре минимальных прожиточных минимума.