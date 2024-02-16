Названо категорії переселенців, яким більше не будуть виплачувати щомісячну допомогу

В Україні офіційно зареєстровано понад 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Всі вони отримають щомісячну допомогу у розмірі 2000 гривень на кожного дорослого та 3000 гривень на особу з інвалідністю чи дитину. Однак, Уряд вирішив, що за два роки відколи триває війна ВПО мали можливість якось адаптуватися у нових регіонах, та знайти роботу. Принаймні якщо мова про працездатних людей, яким нічого не заважає працевлаштуватися та самостійно утримувати себе чи родину. Як результат, з березня виплати припинять нараховувати ряду осіб.

Нові умови почали працювати ще раніше

Нагадаємо, що з січня 2024 року виплати автоматично перестають нараховувати переселенцям, які перебувають закордоном більше ніж 30 днів без поважної на те причини. Серед поважних причин може бути лікування, чи супровід хворого родича на те ж лікування, або ж довготривале відрядження.

Також вже з січня виплати припинили нараховувати тим, хто купив житло вартістю понад 100 000 гривень з власних коштів. Тобто це не завдяки державним компенсаціям, а завдяки власним доходам. Також, подібні правила торкнулися й тих, хто купив автомобілі, яким не більше 5 років, хто купив валюту або цінні метали на 100 000 гривень і більше. Скасували виплати й тим, хто має депозит в банку на тих же 100 000 гривень. В перелік потрапили й родини, які мають не пошкоджене житло, де на кожного члена родини припадає не менше 13,65 квадрата і в регіоні де це житло розміщене не ведуться активні бойові дії та немає окупації.

Щодо нових правил, які вступлять в дію вже навесні, то виплати забиратимуть у всіх працездатних осіб, які не зареєстровані у Центрі зайнятості.

Також, аналізуватимуть офіційні доходи переселенців. Якщо на кожного члена родини припадає по 9444 гривень, то виплати скасовують. Це стосується й переселенців пенсіонерів у яких пенсія більша ніж 9444 гривень, тобто чотири мінімальних прожиткових мінімуми.