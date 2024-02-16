Плати або воюй: можлива ціна бронювання від мобілізації виявилася не дуже високою

Олександр Борняков розповів про нову концепцію бронювання військовозобов’язаних за 6-7 000 гривень на місяць особу звільнять від призову. Пропозиція діє для резидентів Дія City.

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Кабмін розглядає нову концепцію бронювання, яка залежатиме від сплати податків. Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ Олександр Борняков.

За його словами, ця ініціатива поки не працює за його словами, наразі взагалі невідомо, коли Кабмін її розгляне. Наразі готують зміни щодо звітності, щоб вона буде щомісячною. Готується спеціальна система для зчитування інформації про бронювання на таких умовах.

Борняков стверджує наступне:

концепція платного бронювання поки опрацьовується у міністерства;

бронювання працівників буде можливе за умови сплати 6-7 000 гривень податку;

для резидентів Дія City сума може бути більшою.

Також наголошується, що триває дискусія про бронювання гіг-контракторів, але рішення Міністерство оборони поки не змінилося.

Зазначається, що в Мінцифри наполягали на цьому, але в міністерстві оборони своя позиція з цього приводу. Вони не бачать спеціальності гіг-контракторів на відміну від штатних працівників, тому що їх важко відстежувати, кого саме бронювати. При цьому, якщо людина працює на гіг-контракті і він завершується, то вона зможе написати заяву та працювати в штаті.

Що відомо про бронювання працівників

Поки нова ініціатива не погоджена, діють старі правила бронювання. Таким чином, зараз бронюванню підлягають лише штатні спеціалісти, тобто ті хто оформлений відповідно до всіх вимог Кодексу законів про працю. Ініціативи щодо бронювання ФОПів та гіг-контракторів поки не отримали підтримку від Міністерства оборони та Генерального штабу України.

Зазначимо, станом на кінець січня в Україні заброньовано три з половиною тисячі ІТ спеціалістів через Мінцифри. З них близько півтори тисячі повторно. Питання збільшення квоти на бронювання поки не піднімають.