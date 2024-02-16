Українці втрачають право на свої квартири: усе через непрочитаний договір

В Україні завжди діяли та будуть діяти різноманітні шахрайські схеми. Однак, одне діло коли в результаті афери шахраї крадуть гроші з банківських карточок і зовсім інша справа, коли забирають цілі квартири та будинки. А такі випадки вже почали траплятися й це на жаль далеко не рідкість. Залишитися без домівки можуть українці, які взяли кредит під заставу житла у неперевіреній фінансовій організації. Таких, на жаль, існує чимало. Вони пропонують дуже вигідні умови, але на ділі не показують клієнтам повний договір. Як наслідок умови виходять такі, що позичальники просто не в змозі повернути кредит, навіть якби того хотіли.

Детальніше про цю схему

Існує дуже багато компаній, які працюють так нечесно. Їхні сайти можна легко знайти в Інтернеті і зазвичай там пише, що вони видають кредит під 18% річних і на додачу квартира або будинок йдуть, як застава. Після низки ситуацій, коли люди просто не могли закрити кредит, тому що він збільшувався у геометричній прогресії Національний банк України почав вимагати у компаній оприлюднити реальний річний відсоток. Виявилося, що за реальними умовами договору людям потрібно віддавати кредит під 400% річних.

Також на вимогу НБУ, одна з таких компаній, а саме “Гелексі Фінанс” оприлюднила весь договір, в котрому є пункт, що якщо особа вчасно не повертає кошти, то в неї забирають житло.

Наразі в судових реєстрах є купа справ, де клієнти таких фінустанов намагаються з ними судитися та оскаржувати умови договору. Зокрема, є справа чоловіка зі Львова, який брав в кредит 120 000 гривень, а вже через кілька місяців був винен 207 000 гривень. В Києві подібним шляхом фінустанова забрала у клієнта квартиру площею 45м2, за те, що він не вчасно виплачував кредит. Його справа теж наразі перебуває у суді.

Експерти зазначають, що перш ніж брати кредит не у державному чи бодай якомусь іншому, але відомому банку, потрібно детально вивчити інформацію про фінустанову з якою ви плануєте зв’язатися. Читайте форуми, шукайте інформацію про реальні відсоткові ставки у спеціальних реєстрах, а ще дуже уважно читайте договір перш ніж його підписувати.