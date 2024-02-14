Деяким українцям періоди безробіття будуть зараховані до стажу: кому ПФУ дає такий бонус?

В Україні для виходу на пенсію потрібно напрацювати певну кількість стажу. Минулого року це було мінімум 30 років (для тих хто хоче оформити пенсію у 60 років). Цьогоріч це вже 31 рік. Через нову Пенсійну реформу вимоги до стажу будуть зростати (на один рік) до 2028 року включно. Відповідно далеко не всі українці зможуть дозволити собі вихід на пенсію у 60 років і навіть не всі зможуть вийти у 63 роки. Зі слів експертів більшості доведеться працювати до 65 років, особливо якщо за час їхньої трудової діяльності були періоди безробіття. Однак Пенсійний Фонд України оголосив про виключення для певної категорії громадян. Їм ці періоди зарахують до загального стажу.

Про кого мова?

Подібне виключення зроблять для осіб, які змушені були звільнитися з роботи, щоб доглядати за близьким родичем, який має першу групу інвалідності. Переважно такі люди дійсно не можуть впоратися без сторонньої допомоги, тож їхнім близьким потрібно залишати роботу, щоб бути постійно поруч.

«Законом України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено зарахування за певних умов до страхового стажу періодів догляду, зокрема за особою з інвалідністю І групи», – повідомляють у ПФУ.

Стаж нараховуватимуть в таких випадках:

Якщо особа, яка здійснює догляд за хворим є працездатного віку. Тобто не є пенсіонером та немає ніякої інвалідності. Офіційно ніде не працює. Отримувала протягом всього періоду безробіття відповідну допомогу оформлену в органах соціального захисту населення.

Якщо ці пункти виконані, то особі зараховуватимуть стаж, адже вона вважається застрахованою. Страхувальником виступають якраз органи соціального захисту населення, які нараховують особі допомогу.

Але є один важливий нюанс. До стажу включатимуть всі періоди безробіття, однак лише після 2004 року, адже саме з цього моменту почав діяти цей закон. Якщо ви доглядали за особою з інвалідністю до 2004 року, то в стаж цей період не зарахують.