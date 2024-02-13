Популярные мобильные операторы меняют тарифные планы и их стоимость: кого это касается?

В Украине есть три мобильных оператора и сразу двое из них сообщили о повышении цен на тарифные планы. Речь о компаниях “Киевстар” и “Водафон”, обслуживающих наибольший процент абонентов. В обеих компаниях заявили, что повышение тарифов является необходимым шагом из-за больших затрат на восстановление поврежденной обстрелами инфраструктуры. Говорят, что тарифы подорожают как для бизнеса, так и обычных абонентов. Однако вместе с повышением цен будет изменяться и наполнение каждого тарифного плана.

Каких изменений ожидать?

В Vodafone заявили, что тарифы подорожают уже с 22 февраля. В среднем они вырастут на 25–50 гривен.

“Из-за роста расходов на поддержку и восстановление сети необходимо изменить стоимость тарифов – с 22.02.24. В то же время увеличится объем интернета“, – рассказали в компании.

То есть более высокую цену будут компенсироваться большим количеством мегабайтов в каждом пакете.

Вот какие тарифы от Водафон подорожают и насколько:

SuperNet Pro подорожает на 35 гривен в месяц, а объем интернета для абонентов будет увеличен с 30 до 40 Гб. SuperNet Turbo 2019 подорожает на 30 грн и абоненты получат дополнительные 10 Гб интернета. Light+ подорожает на 20 гривен и вместо 5 Гб пользователи получат 10 Гб интернета. SuperNet Start 2019 подорожает на 25 гривен и в пакет добавят 4 Гб интернета. SuperNet Start подорожает на 25 гривен (+5 Гб). SuperNet Unlim подорожает сразу на 50 гривен (+20 Гб). То есть в совокупности владельцы этого тарифа получат 80 Гб интернета в месяц на максимальной скорости.

Как изменит тарифы Киевстар?

Компания уже сменила тарифы с 1 февраля, но только для бизнес-клиентов.

“За подробной информацией об изменениях клиенты могут обратиться к персональному менеджеру “Киевстар”. Или по номеру 0800 303 466“, – говорится в сообщении.