Популярні мобільні оператори змінюють тарифні плани та їх вартість: кого стосується?

В Україні є три мобільних оператори й одразу двоє з них повідомили про підвищення цін на тарифні плани. Мова про компанії “Київстар” і “Водафон”, які обслуговують найбільший відсоток абонентів. В обох компаніях заявили, що підвищення тарифів є необхідним кроком, через великі витрати на відновлення пошкодженої обстрілами інфраструктури. Кажуть, що тарифи подорожчають як для бізнесу, так і для звичайних абонентів. Однак разом з підвищенням цін буде змінюватись й наповнення кожного тарифного плану.

Яких змін очікувати?

У Vodafone заявили, що тарифи подорожчають вже з 22 лютого. В середньому вони зростуть на 25-50 гривень.

“Через зростання витрат на підтримку та відновлення мережі необхідно змінити вартість тарифів – з 22.02.24. Водночас збільшиться обсяг інтернету”, – розповіли у компанії.

Тобто вищу ціну компенсуватимуть більшою кількістю мегабайтів в кожному пакеті.

Ось, які тарифи від Водафон подорожчають та наскільки:

SuperNet Pro подорожчає на 35 гривень у місяць, а обсяг інтернету для абонентів збільшать з 30 до 40 Гб. SuperNet Turbo 2019 подорожчає на 30 грн і абоненти отримають додаткових 10 Гб інтернету. Light+ подорожчає на 20 гривень і замість 5 Гб, користувачі отримають 10 Гб інтернету. SuperNet Start 2019 подорожчає на 25 гривень і до пакету додадуть 4 Гб інтернету. SuperNet Start подорожчає на 25 гривень (+ 5 Гб). SuperNet Unlim подорожчає одразу на 50 гривень (+20 Гб). Тобто в сукупності власники цього тарифу матимуть 80 Гб інтернету в місяць на максимальній швидкості.

Як змінить тарифи Київстар?

Компанія вже змінила тарифи з 1 лютого, але лише для бізнес-клієнтів.

“За детальною інформацією про зміни клієнти можуть звернутися до персонального менеджера “Київстар”. Або за номером 0800 303 466“, – йдеться у повідомленні.