Nothing назвала дату презентації Phone (2a) і розкритикувала конкурентів

Компанія Nothing вирішила припинити всі спекуляції на тему зовнішнього вигляду свого наступного смартфона Phone (2a). Разом з тим було оголошено дату презентації пристрою – вона відбудеться пізніше очікуваного.

Згідно з офіційним тизером, смартфон представлять 5 березня, тоді як раніше очікувалося, що його покажуть наприкінці лютого на виставці MWC 2024. Ще одна цікава деталь – пара очей, які явно служать відсиланням на дизайн камер. Ба більше, провідний дизайнер Nothing Кріс Вейтман опублікував начерки дизайну пристрою, на яких можна побачити і дві горизонтальні камери, і оформлення прозорої кришки, як на ранніх витоках.

“Коли ви востаннє чули про телефон не найвищого рівня від будь-якої марки? Насправді я не знаю. А знаєте чому? Тому що їм все одно. Я думаю, що багато людей, створюючи подібні продукти, виходять з того, що в користувача низький IQ, тому вони вбудовують у продукт непотрібні речі, які на папері мають гарний вигляд, але насправді не допомагають користувачеві. Тож так, здається, що це дуже конкурентний простір, тут багато продуктів, але насправді, якщо подивитися на це з іншого боку, то конкуренції немає, тому що немає нікого, хто б дбав про ці продукти”, – заявив Карл Пей, засновник і голова Nothing.

Ще Карл Пей розкритикував інші недорогі смартфони за використання пластику з імітацією металу, заявивши, що він має намір струсити ринок.

Очікується, що апарат отримає 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц, процесор MediaTek Dimensity 7200, 8 ГБ оперативної пам’яті, накопичувач на 128 ГБ, 50-мегапіксельну основну і 8-мегапіксельну ультраширококутну камеру.