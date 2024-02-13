Украинцам ограничат суммы переводов между картами и через терминалы оплаты

Национальный банк Украины работает над решением об ограничении переводов между картами и введении лимитов перевода наличных через терминалы. Вероятно, это коснется тех, кто проводит теневые операции.

Детали

Об этом рассказал первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на конференции “Финансы для бизнеса во время войны”.

Как отмечает Рожкова, ограничения для физических лиц на распоряжение средствами очень сложная тема. Именно поэтому Нацбанк не будет ничего анонсировать, пока не появится окончательное решение.

Она признает распространенность теневых платежей, ведь часть бизнеса продолжает использовать “различные схемы для уклонения от уплаты налогов и уменьшения налоговой нагрузки”.

Рожкова отметила, что решение будет принято в таком виде, чтобы оно ограничивало только нарушителей, а не простых граждан и честный бизнес. Поэтому главная цель закона – сокращение манипуляций и обхода закона.

Как еще будут бороться с теневыми финансами

Ранее глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что на заседании комитета рассмотрели отчет НБУ относительно теневых операций.

Он заявил, что в ходе проверки НБУ банков и небанковских финансовых учреждений, были выявлены многочисленные нарушения, которые создают условия для проведения многомиллиардных переводов с использованием электронных платежных средств, включая терминалы самообслуживания. Именно поэтому Нацбанк предлагает:

внести изменения в закон “О платежных услугах”, об усилении требований к размеру собственного капитала поставщиков платежных услуг и увеличение размера штрафа за нарушение действующего законодательства;

установить на законодательном уровне на период действия военного положения ограничений на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количество и так далее. А также определенные суммы наличных переводов, которые осуществляются через терминалы самообслуживания.

При этом эти изменения не должны коснуться обычных граждан и честного бизнеса. Однако пока все изменения на этапе обсуждения.