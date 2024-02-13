Українцям обмежать суми переказів між картками та через термінали оплати

Національний банк України працює над рішенням про обмеження переказів між картками та запровадження лімітів переказу готівки через термінали. Ймовірно, це торкнеться тих, хто проводить тіньові операції.

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Про це розповів перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова на конференції “Фінанси для бізнесу під час війни”.

Як зазначає Рожкова, обмеження для фізичних осіб на розпорядження коштами дуже складна тема. Саме тому Нацбанк не буде нічого анонсувати, поки не з’явиться остаточне рішення.

Вона визнає поширеність тіньових платежів, адже частина бізнесу продовжує використовувати “різні схеми для ухилення від сплати податків та зменшення податкового навантаження”.

Рожкова зазначила, що рішення буде прийнято в такому виді, щоб воно обмежувало лише порушників, а не простих громадян та чесний бізнес. Тож головна мета закону — скорочення маніпуляцій та обходу закону.

Як ще будуть боротися з тіньовими фінансами

Раніше очільник фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев повідомив, що на засіданні комітету розглянули звіт НБУ відносно тіньових операцій.

Він заявив, що в ході перевірки НБУ банків та небанківських фінансових установ, були виявлені численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних переказів з використанням електронних платіжних засобів, включно з терміналами самообслуговування. Саме тому Нацбанк пропонує:

внести зміни в закон “Про платіжні послуги”, про посилення вимог до розміру власного капіталу постачальників платіжних послуг та збільшення розміру штрафу за порушення чинного законодавства;

встановити на законодавчому рівні на період дії воєнного стану обмежень на здійснення фінансових операцій з використанням реквізитів електронних платіжних засобів, лімітами на суми транзакцій, їх кількість і так далі. А також певні суми готівкових переказів, які здійснюються через термінали самообслуговування.

При цьому ці зміни не мають торкнутися звичайних громадян та чесного бізнесу. Однак поки всі зміни на етапі обговорення.