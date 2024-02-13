20 котлет из полкило фарша: новый рецепт поразил украинских хозяек

Котлетки из куриного фарша – идеальное дополнение к любому гарниру. Особенно, если под рукой есть очень экономный рецепт. Не спешите покидать страницу, этот рецепт вас приятно удивит.

Эти котлетки такие вкусные, что их назвали Королевскими. Нежная курочка, грибы и овощи создадут идеальную гармонию и прекрасно дополнят вкус друг друга.

Рецепт Королевских котлет

На приготовление этих котлеток понадобится всего 30 минут. Вы получите 20 котлет.

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится:

куриное филе 350-500 граммов;

шампиньоны – 200 граммов или около 4-5 штук;

один болгарский перец;

два яйца;

мука — всего три столовые ложки;

100 граммов твердого сыра;

немного петрушки;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

С приготовлением Королевских котлет справится даже неопытный кулинар. Придерживайтесь следующей инструкции:

Помойте куриное филе, промокните бумажными полотенцами и нарежьте его мелкими кусочками.

Мелко нарежьте грибы и перемешайте с нарезанным ранее мясом.

Очистите болгарский перец, тоже мелко его нарежьте и добавьте к смеси грибов и мяса.

Добавьте натертый сыр и зелень.

Добавьте два яйца, посолите, добавьте перец и муку.

Хорошо перемешайте полученную смесь.

Сформируйте котлетки или выложите на сковороду ложкой;

Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и жарьте котлеты на небольшом огне в течение четырех-пяти минут с каждой стороны, но под крышкой

Блюдо готово, можно подавать к столу.

Это простое, но вкусное блюдо станет любимым в вашей семье. Котлеты можно есть и горячими, и холодными. Они прекрасно подходят к любому гарниру, ешьте их с хлебом или без. А еще, здесь останется пространство для творчества, для более яркого вида добавьте к котлетам горошек и кукурузу, также можно нарезать зеленый, желтый и красный перец. Такое яркое блюдо подарит хорошее настроение всей семье.