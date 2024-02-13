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20 котлет из полкило фарша: новый рецепт поразил украинских хозяек

13.02.2024

Котлетки из куриного фарша – идеальное дополнение к любому гарниру. Особенно, если под рукой есть очень экономный рецепт. Не спешите покидать страницу, этот рецепт вас приятно удивит. 

Эти котлетки такие вкусные, что их назвали Королевскими. Нежная курочка, грибы и овощи создадут идеальную гармонию и прекрасно дополнят вкус друг друга. 

Рецепт Королевских котлет

На приготовление этих котлеток понадобится всего 30 минут. Вы получите 20 котлет. 

Ингредиенты

Для приготовления вам понадобится:

  • куриное филе 350-500 граммов;
  • шампиньоны – 200 граммов или около 4-5 штук;
  • один болгарский перец;
  • два яйца;
  • мука — всего три столовые ложки;
  • 100 граммов твердого сыра;
  • немного петрушки;
  • соль и перец по вкусу. 

філе

Приготовление

С приготовлением Королевских котлет справится даже неопытный кулинар. Придерживайтесь следующей инструкции:

  • Помойте куриное филе, промокните бумажными полотенцами и нарежьте его мелкими кусочками.
  • Мелко нарежьте грибы и перемешайте с нарезанным ранее мясом. 
  • Очистите болгарский перец, тоже мелко его нарежьте и добавьте к смеси грибов и мяса.
  • Добавьте натертый сыр и зелень. 
  • Добавьте два яйца, посолите, добавьте перец и муку. 
  • Хорошо перемешайте полученную смесь. 
  • Сформируйте котлетки или выложите на сковороду ложкой;
  • Разогрейте сковороду, добавьте растительное масло и жарьте котлеты на небольшом огне в течение четырех-пяти минут с каждой стороны, но под крышкой 

Блюдо готово, можно подавать к столу. 

Это простое, но вкусное блюдо станет любимым в вашей семье. Котлеты можно есть и горячими, и холодными. Они прекрасно подходят к любому гарниру, ешьте их с хлебом или без. А еще, здесь останется пространство для творчества, для более яркого вида добавьте к котлетам горошек и кукурузу, также можно нарезать зеленый, желтый и красный перец. Такое яркое блюдо подарит хорошее настроение всей семье.

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13.02.2024
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