20 котлет з півкіло фаршу: новий рецепт вразив українських господинь

Котлетки з курячого фаршу — ідеальне доповнення до будь-якого гарніру. Особливо, якщо під рукою є дуже економний рецепт. Не поспішайте покидати сторінку, цей рецепт вас приємно здивує.

Ці котлетки такі смачні, що їх назвали Королівськими. Ніжна курочка, гриби та овочі створять ідеальну гармонію та чудово доповнюватимуть смак одне одного.

Рецепт Королівських котлет

На приготування цих котлеток знадобиться лише 30 хвилин. Ви отримаєте 20 котлет.

Інгредієнти

Для приготування вам знадобиться:

куряче філе 350-500 грамів;

шампіньйони — 200 грамів або близько 4-5 штук;

один болгарський перець;

два яйця;

борошно — лише три столові ложки;

100 грамів твердого сиру;

трішки петрушки;

сіль та перець за смаком.

Приготування

З приготуванням Королівських котлет впорається навіть недосвідчений кулінар. Дотримуйтеся наступної інструкції:

Помийте куряче філе, промокніть паперовими рушниками та наріжте його мілкими шматочками.

Дрібно наріжте гриби та перемішайте з нарізаним раніше м’ясом.

Очистіть болгарський перець, теж дрібно його наріжте та додайте до суміші грибів та м’яса.

Додайте натертий сир та зелень.

Додайте два яйця, посоліть, додайте перець та борошно.

Добре перемішайте отриману суміш.

Сформуйте котлетки, або викладіть їх на сковорідку ложкою;

Розігрійте сковороду, додайте рослинну олію та смажте котлети на невеликому вогні протягом чотирьох-пяти хвилин з кожної сторони, але під кришкою

Страва готова, можна подавати до столу.

Ця проста, але смачна страва стане улюбленою у вашій родині. Котлети можна їсти і гарячими, і холодними. Вони чудово підходять до будь-якого гарніру, їжте їх з хлібом чи без. А ще, тут залишаться простір для творчості, для більш яскравого вигляду додайте до котлет горошок та кукурудзу, також можна нарізати зелений, жовтий та червоний перець. Така яскрава страва подарує гарний настрій всій сім’ї.