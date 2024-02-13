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Нацбанк хочет запретить работу касс: что изменится для простых украинцев

13.02.2024
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Национальный банк Украины сообщил о планах в изменении внутреннего порядка кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений. Сейчас эта инициатива находится на этапе общественного обсуждения. 

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины. 

Детали

Согласно предложению регулятора, финансовые учреждения, у которых есть лицензия на операцию с наличными и обработкой этой валюты, должны обязательно оборудовать свои помещения системами технологического видеоконтроля, включая те, где проводятся кассовые операции. 

Цель этой инициативы улучшения внутреннего контроля в финансовых учреждениях улучшить эффективность контроля со стороны Национального банка в сфере кассовой деятельности. Также инициатива будет способствовать обеспечению соблюдения банками требований законодательства по финансовому мониторингу и валютному регулированию. 

Проект предусматривает:

  • запрет на проведение кассовых операций при невыполнении требований к установленной системе технологического видеоконтроля;
  • установка конкретных требований к оборудованию помещений системами видеоконтроля;
  • регламентацию процедуры предоставляемого инспекционной группой Национального банка доступа к видеоматериалам систем видеоконтроля в случае их внедрения. 

Проект решения Национального банка Украины “О внесении изменения в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины в сфере обращения наличности” имеет детальное описание предложенных изменений. 

С целью обеспечения надлежащей подготовки и выполнения новых норм будет предусмотрен переходный период. О сроках дополнительно сообщат в случае принятия решения. 

Замечания и предложения к проекту принимаются до 19 февраля 2024 года по определенной форме, но все материалы для обсуждения доступны по ссылке, включая проект постановления, анализ регуляторного влияния и сравнительную таблицу. 

Также стоит обратить внимание, что в августе 2022 года небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, которые торгуют валютными ценностями, уже сейчас должны иметь систему технологического видеоконтроля за обслуживанием. 

Отметим, что эти нововведения никоим образом не коснутся обычных граждан.

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13.02.2024
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