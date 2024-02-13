Нацбанк хочет запретить работу касс: что изменится для простых украинцев

Национальный банк Украины сообщил о планах в изменении внутреннего порядка кассовой работы и защиты помещений финансовых учреждений. Сейчас эта инициатива находится на этапе общественного обсуждения.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

Детали

Согласно предложению регулятора, финансовые учреждения, у которых есть лицензия на операцию с наличными и обработкой этой валюты, должны обязательно оборудовать свои помещения системами технологического видеоконтроля, включая те, где проводятся кассовые операции.

Цель этой инициативы улучшения внутреннего контроля в финансовых учреждениях улучшить эффективность контроля со стороны Национального банка в сфере кассовой деятельности. Также инициатива будет способствовать обеспечению соблюдения банками требований законодательства по финансовому мониторингу и валютному регулированию.

Проект предусматривает:

запрет на проведение кассовых операций при невыполнении требований к установленной системе технологического видеоконтроля;

установка конкретных требований к оборудованию помещений системами видеоконтроля;

регламентацию процедуры предоставляемого инспекционной группой Национального банка доступа к видеоматериалам систем видеоконтроля в случае их внедрения.

Проект решения Национального банка Украины “О внесении изменения в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины в сфере обращения наличности” имеет детальное описание предложенных изменений.

С целью обеспечения надлежащей подготовки и выполнения новых норм будет предусмотрен переходный период. О сроках дополнительно сообщат в случае принятия решения.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 19 февраля 2024 года по определенной форме, но все материалы для обсуждения доступны по ссылке, включая проект постановления, анализ регуляторного влияния и сравнительную таблицу.

Также стоит обратить внимание, что в августе 2022 года небанковские финансовые учреждения и операторы почтовой связи, которые торгуют валютными ценностями, уже сейчас должны иметь систему технологического видеоконтроля за обслуживанием.

Отметим, что эти нововведения никоим образом не коснутся обычных граждан.