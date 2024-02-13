Нацбанк хоче заборонити роботу кас: що зміниться для простих українців

Національний банк України повідомив про плани в зміні внутрішнього порядку касової роботи та захисту приміщень фінансових установ. Зараз ця ініціатива перебуває на етапі громадського обговорення.

Про це повідомили в пресслужбі Національного банку України.

Деталі

Відповідно до пропозиції регулятора, фінансові установи, у яких є ліцензія на операцію з готівкою та обробкою цієї валюти, повинні обов’язково обладнати свої приміщення системами технологічного відеоконтролю, включно, де проводяться касові операції.

Мета цієї ініціативи покращення внутрішнього контролю в фінансових установах покращити ефективність контролю зі сторони Національного банку у сфері касової діяльності. Також ініціатива сприятиме забезпеченню дотримання банками вимог законодавства з фінансового моніторингу та валютному регулюванню.

Проект передбачає:

заборону на проведення касових операцій при невиконанні вимог до встановленої системи технологічного відеоконтролю;

установка конкретних вимог до обладнання приміщень системами відеоконтролю;

регламентацію процедури надається інспекційною групою Національного банку доступу до відеоматеріалів систем відеоконтролю у випадку їх запровадження.

Проект рішення Національного банку України “Про внесення зміни в деяких нормативно правових актах Національного банку України у сфері обігу готівки” має детальний опис запропонованих змін.

З метою забезпечення належної підготовки та виконання нових норм буде передбачено перехідний період. Про терміни додатково повідомлять у разі ухвалення рішення.

зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 19 лютого 2024 року за певною формою, але всі матеріали для обговорення доступні за посиланням, включаючи проєкт постанови. аналіз регуляторного впливу та порівняльну таблицю.

Також варто звернути увагу, що в серпня 2022 року небанківські фінансові установи та оператори поштового зв’язку, які торгують валютними цінностями, вже зараз повинні мати систему технологічного відеоконтролю за обслуговуванням.

Зазначимо, що ці нововведення жодним чином не торкнуться звичайних громадян.