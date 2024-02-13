Последний шанс избавиться от некоторых купюр: в НБУ сделали важное заявление

В начале полномасштабного вторжения в Украину было запрещено совершать операции, в которых фигурировали российские или белорусские рубли. Впоследствии Верховная Рада разработала специальный законопроект, согласно которому можно было единовременно (безналично) обменять такие деньги на гривны или другую валюту. Однако сейчас появился дополнительный комментарий от НБУ, где говорится, что до декабря 2024 украинцы еще смогут избавиться от российских и белорусских денег. Для этого есть определенные условия, однако такая обменная операция возможна.

Как все будет происходить?

Отметим, что данная услуга действительно нужна, ведь у украинцев по состоянию на конец 2023 года достаточно много рублей. Например, российских рублей в переводе на гривну у юридических лиц примерно 1,742 миллиарда гривен. У физических лиц гораздо меньше – 141 миллион.

Что касается белорусских рублей, то и они присутствуют. У юридических лиц 2 миллиона гривен, а у физических лиц всего 55 гривен.

Итак, теперь все держатели такой иностранной валюты могут от нее избавиться.

“Национальный банк предоставил временную (до 31 декабря 2024 года) возможность безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских/белорусских рублях. Если указанная операция осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18 раздела VII Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, – говорится в сообщении.

В НБУ объясняют, что есть два условия для обмена этих средств:

Банки-нерезиденты, у которых есть открытые счета с этими видами иностранной валюты, должны принять решение о ее обмене. Однако такие операции не могут проводить банки, являющиеся резидентами Беларуси и России, а также те финансовые учреждения, на которые наложены санкции. Клиент банку подаст заявление, где пропишет, что хочет обменять такую валюту. По каждому из видов валют можно подать заявление только один раз.

Такое решение принято “в целях приведения нормативно-правовых актов Национального банка в соответствие с законом №3498”.