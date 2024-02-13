Останній шанс позбутися деяких купюр: в НБУ зробили важливу заяву

На початку повномасштабного вторгнення в Україні було заборонено здійснювати операції в яких фігурували б російські або білоруські рублі. Згодом Верховна Рада розробила спеціальний законопроєкт згідно з яким можна було одноразово (безготівково) обміняти такі гроші на гривні чи іншу валюту. Однак зараз з’явився додатковий коментар від НБУ, де йдеться про те, що до грудня 2024 року українці ще зможуть позбутися російських та білоруських грошей. Для цього є певні умови, однак така обмінна операція є можливою.

Як все відбуватиметься?

Зазначимо, що дана послуга дійсно потрібна, адже в українців станом на кінець 2023 року є досить багато рублів. Наприклад, російських рублів в переводі на гривню у юридичних осіб є приблизно 1,742 мільярда гривень. У фізичних осіб значно менше — 141 мільйон.

Щодо білоруських рублів, то й вони присутні. У юридичних осіб 2 мільйони гривень, а у фізичних осіб лише 55 гривень.

Отже, тепер всі власники такої іноземної валюти можуть від неї позбутися.

“Національний банк надав тимчасову (до 31 грудня 2024 року) можливість безготівкового продажу (обміну) коштів клієнтів банків у російських/білоруських рублях. Якщо зазначена операція здійснюється відповідно до вимог пункту 18 розділу VII Закону України “Про банки та банківську діяльність”, – йдеться у повідомленні.

В НБУ пояснюють, що є дві умови для обміну цих коштів:

Банки-нерезиденти в яких є відкриті рахунки з цими видами іноземної валюти мають прийняти рішення про її обмін. Однак такі операції не можуть проводити банки, які є резидентами Білорусі та Росії, а також ті фінансові установи, на котрі накладено санкції. Клієнт банку подасть заяву, де пропише, що хоче обміняти таку валюту. По кожній з видів валют можна подати заяву лише один раз.

Таке рішення ухвалено “з метою приведення нормативно-правових актів Національного банку у відповідність до закону №3498”.