Февраль еще удивит украинцев: синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни

Последний месяц зимы откровенно удивил украинцев аномальной погодой. Такого теплого февраля в Украине не наблюдалось уже давно. И речь не о южных регионах, где это в принципе не странность, а обо всей территории страны. Ее накрыл циклон, принесший тотальное потепление. Даже в Прикарпатье и в Карпатах, где зима обычно задерживается дольше всего, можно наблюдать +14, и даже +19 градусов. Однако, синоптик и кандидат географических наук Игорь Кибальчич говорит, что встречать весну рано. Это еще не она. И вскоре это аномальное тепло сменится не менее аномальными морозами.

Погода будет меняться постепенно

Синоптик заявляет, что до конца этой недели погода еще будет достаточно весенней. Температура будет уменьшаться очень постепенно, буквально на 1-2 градуса днем. Правда в Карпатах следует ожидать дождя со снегом. Также, дождь, а еще сильный туман следует ожидать и другим областям, в частности, западным и центральным.

Ну а после 15 февраля, столбики термометров резко поползут вниз. Синоптик заявляет, что над Северной Волгой раскинется антициклон, распространяющийся на всю территорию Украины. Этот антициклон сформируется над холодной поверхностью, а значит, принесет нам не только морозы, но и довольно ощутимый холодный ветер.

«Похолодание начнется с северных и восточных областей, а меньше всего коснется западной части и Одесской области. Тем не менее температура воздуха уже 16-18 февраля снизится на Слобожанщине до -8…-13°С ночью и до -3…-8°С в дневное время», — прогнозирует Кибальчич.

К 20 февраля морозы будут уже по всей территории Украины. И они будут ниже нормы как минимум на 5 градусов. Также в Азовском море 16-18 февраля ожидается сильнейший шторм.

К слову, несмотря на сильные морозы, которые еще ожидают нас, климатологи уверяют, что весна будет ранней и теплой. В некоторых регионах ожидается температура, которая будет на 3-4 градуса выше нормы.