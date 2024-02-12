Лютий ще здивує українців: синоптики поділилися прогнозом на найближчі дні

Останній місяць зими цьогоріч відверто здивував українців аномальною погодою. Такого теплого лютого в Україні не спостерігали вже давно. І мова не про південні регіони де це в принципі не дивина, а про всю територію країни. Її накрив циклон, який приніс тотальне потепління. Навіть на Прикарпатті та в Карпатах, де зима зазвичай затримується найдовше, наразі можна спостерігати +14, та навіть +19 градусів. Однак синоптик та кандидат географічних наук Ігор Кибальчич говорить, що зустрічати весну рано. Це ще не вона. І невдовзі це аномальне тепло зміниться не менш аномальними морозами.

Погода змінюватиметься поступово

Синоптик заявляє, що до кінця цього тижня погода ще буде доволі весняною. Температура зменшуватиметься дуже поступово, буквально на 1-2 градуси вдень. Щоправда, в Карпатах слід очікувати на дощ зі снігом. Також, на дощ, а ще сильний туман слід очікувати й іншим областям, зокрема західним та центральним.

Ну а після 15 лютого, стовпчики термометрів різко поповзуть вниз. Синоптик заявляє, що над Північною Волгою розкинеться антициклон, який пошириться на всю територію України. Цей антициклон сформується над холодною поверхнею, а отже принесе нам не лише морози, а й доволі відчутний холодний вітер.

«Похолодання розпочнеться з північних та східних областей, а найменше торкнеться західної частини та Одеської області. Проте температура повітря вже 16-18 лютого знизиться на Слобожанщині до -8…-13°С уночі та до -3…-8°С у денний час», — прогнозує Кибальчич.

До 20-го лютого морози будуть вже по всій території України. І вони будуть нижче норми як мінімум на 5 градусів. Також в Азовському морі 16-18 лютого очікується сильний шторм.

До слова, попри сильні морози, які нас ще очікують, кліматологи запевняють, що весна буде ранньою та теплою. В деяких регіонах очікується температура, яка буде на 3-4 градуси вище норми.