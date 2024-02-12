В некоторых областях могут поднять тарифы на коммуналку: что подорожает и для кого?

В Украине пытаются максимально сдерживать рост тарифов. Следовательно, на газ действует Мораторий, который вероятно отменят только в 2025 году. Что касается электроэнергии и воды, то здесь ведутся вечные дискуссии. Электроэнергия уже дорожала в 2023 году и, вероятно, еще будет дорожать, ведь отрасль до сих пор несет большие затраты на восстановление объектов критической инфраструктуры. Что касается воды, то ее цена тоже немного выросла, но может вырасти еще раз. Правда, это будет касаться не всей территории Украины, а лишь отдельных регионов.

Обновить тарифы могут 1 апреля

Обновить тарифы на воду могут с 1 апреля, однако лишь в некоторых областях. Речь о тех регионах, которые потребляют больше электроэнергии, и те, где работает больше предприятий.

Например, вот, какие расценки и в каких водоканалах могут быть уже с апреля:

“Львовводоканал” – 8,11 гривны за кубометр. “Ивано-Франковскводоэкотехпром” – 8,11 гривны за кубометр. “Черновцыводоканал” – 9,06 гривны за кубометр. “Дрогобычводоканал” – 12,95 гривны за кубометр.

Также под вопросом тариф на водоснабжение. Вот как могут измениться цифры:

“Львовводоканал” – было 2,64 гривны, станет 2,74 грн. “Ивано-Франковскводоэкотехпром” – было 3,71 гривны, станет 4,35 грн. “Тернопольводоканал” – было 11,57 гривны, станет 13,19 грн. “Дрогобычводоканал” – было 3,64 гривны, станет 4,75 грн.

По предварительным данным, несмотря на длительное сдерживание тарифов, они все же существенно подорожали. В частности, только с января 2023 по январь 2024 года тарифы в совокупности подорожали примерно на 13%. А электроэнергия подорожала почти на 70%.

В правительстве уверяют, ближайшее ощутимое повышение тарифов (куда будет включено и отопление) произойдет не раньше 2025 года. И то оно будет постепенным, чтобы люди могли адаптироваться к новым ценам. Также будут увеличивать количество семей, которые смогут оформить субсидию.