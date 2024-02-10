Аналитики рассказали, как правительство будет возвращать миллионы украинцев, которые сейчас находятся за границей

Из-за войны заграницу выехали миллионы украинцев. По предварительным данным, от 1,5 до 3 миллионов человек могут не вернуться в Украину, ведь уже успели освоиться в других государствах. Эксперты говорят, что этого категорически нельзя допускать, ведь в противном случае экономика Украины будет терять примерно 2,7-6,9% ВВП ежегодно. Если украинцы не вернутся на их место, придется приглашать трудовых мигрантов, так что намного проще сделать так, чтобы вернулись именно свои граждане.

Как будут возвращать людей?

О том, как власти могут вернуть людей домой, рассказал директор Центра экономической стратегии (ЦЭС) Глеб Вышлинский.

Во-первых, людям нужно предлагать временное жилье.

“Фактически нужно говорить: ваше жилье на Северной Салтовке или в Бахмуте разрушено. Поэтому переезжайте в городок Икс, даем временное жилье и работу в родной стране“, – привел пример Вышлинский.

Во-вторых, нужно усиленно работать над тем, чтобы увеличивать количество рабочих мест и что самое главное оплату труда. Нужно, чтобы людям было выгодно работать дома, тогда удастся вернуть не только беженцев, но и трудовых мигрантов, уехавших не из-за войны, а в поисках заработков.

“Следует создавать условия, чтобы человек мог работать в “Буковеле” зимой, а летом в Хорватии, когда там сезон. Для этого нужно упрощать налоговое администрирование, повышать транспортную мобильность. И вести переговоры об условиях пребывания в статусе временной защиты, потому что выезд в Украину на более длительный период приводит к потере этого статуса. Если же человек его хранит и живет три месяца здесь, три месяца там, то есть шанс, что он останется здесь при уменьшении уровня опасности“, — пояснил Вышлинский.

Также нужно срочно решать вопросы с образованием детей, находящихся за границей. Нужно создавать украинские школы, чтобы дети не теряли связи с Украиной и в любой момент могли без проблем вернуться и комфортно себя здесь чувствовать.