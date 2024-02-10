Ощадбанк зробив важливу заяву для всіх, хто володіє його пластиковими картками

Один із найпопулярніших банків України — Ощадбанк повідомив про підвищення тарифів на послуги вже з першого квітня. До цієї дати тарифікація буде звичною.

Деталі

З квітня Ощадбанк змінить ставки до 0,001% річних за несанкціонований овердрафт у випадку накладання арешту. Зміниться тариф на перекази за номером телефону для зарплатних карток, за випуск окремих іменних карт, за обслуговування рахунків, підготовки до закриття, а також вартість розрахунково-касового обслуговування деяких додаткових карток.

В прес службі державного банку повідомили про скасування випуску таких карток:

картка в USD/ EUR в “Мій рахунок” та “Зарплатний”;

MC Debit World та Visa Rewards в ТП “Мій рахунок”.

Ощадбанк звітує про рекордний прибуток у 2023 році

Минулого року Ощадбанк отримав 9,5 мільярдів гривень прибутку — це історичний рекорд банку. Після плати податку чистий прибуток складе 4,75 мільярда гривень.

На цей розмір суттєво вплинуло підвищення податкової ставки на прибуток банківських установ — з 18% до 50%.

Банк сплати в бюджет України близько 47 мільярда гривень податку.

Ощадбанк пропонує пільгову програму для кредитування аграріїв

Ощадбанк спільно з сільськогосподарською компанією Corteva Inc пропонує українським аграріям партнерську програму пільгового кредитування на закупку насіння бренду Pioneer. Фермери можуть отримати кредит без комісії.

В програмі можуть прийняти участь аграрії, які хочуть придбати насіння кукурудзи, соняшника та озимого ріпаку на суму від 200 тисяч гривень. Максимальний термін кредитування — один рік. Щоб подати заявку на участь, потрібно звернутися до торгового представника Corteva у своєму регіоні.

Позичальники повинні надати спрощений перелік документів. Основна ціль проєкту — підтримка вітчизняної економіки в умовах повномасштабного вторгнення російських окупантів. Це вкрай важливо, адже в цих нестабільних умовах далеко не всі мають можливість організовувати посівну кампанію.