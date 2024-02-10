Чи можуть ТЦК примусово доставляти до військкомату: українцям дали чітку відповідь

В мережі регулярно з’являються кадри, на яких представники ТЦК силоміць намагаються доставити чоловіків у військкомат. Чи порушують їхні діє чинне законодавство України?

Заступник начальника мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП у Києві Володимир Новосядлий розповів, чи можуть представники військкомату зупинити чоловіка на вулиці та забрати в ТЦК без його згоди.

ТЦК не можуть витягувати людей з домівок

За словами Новосядлого представники військкомату можуть запропонувати людині проїхати в ТЦК або уточнити дані. Якщо особа відмовляється та ухиляється від призову, ТЦК не може самостійно затримувати людину, а тим більше доставляти в військкомат. В такому разі викликається поліція і правоохоронці складають протокол про порушення.

При цьому Новосядлий наголошує, що на другому році війни громадяни повинні усвідомлювати свої обов’язки та самостійно йти в ТЦК для уточнення даних.

Посадовець наголошує, що значна кількість військовозобов’язаних досі цього не зробила.

Кабмін розширив повноваження ТЦК

9 лютого уряд погодив нову ініціативу, вона передбачає розширення повноважень ТЦК на час воєнного стану. Тепер територіальні центри комплектування та соціальної підтримки працювати цілодобово. Вони матимуть такі права:

організовувати з певною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень ВЛК військовозобов’язаних та резервістів (стосується районних ТЦК);

весни персональний облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

вести облік транспортних засобів, які підлягають передачі ЗСУ та іншим військовим формуванням під час мобілізації та у воєнний час;;

розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.

Тим часом, щоб мотивувати чоловіків приєднуватися до лав ЗСУ у Департаменті муніципальної безпеки КМДА повідомили про виплату одноразової матеріальної допомоги мобілізованим киянам у розмірі 30 тисяч гривень. Також в адміністрації розширили перелік громадян, які можуть отримати ці кошти.