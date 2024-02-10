Могут ли ТЦК принудительно доставлять в военкомат: украинцам дали четкий ответ

В сети регулярно появляются кадры, на которых представители ТЦК силой пытаются доставить мужчин в военкомат. Нарушают ли их действия действующее законодательство Украины?

Заместитель начальника мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП в Киеве Владимир Новосядлый рассказал, могут ли представители военкомата остановить мужчину на улице и забрать в ТЦК без его согласия.

ТЦК не могут вытаскивать людей из домов

По словам Новосядлого представители военкомата могут предложить человеку проехать в ТЦК или уточнить данные. Если лицо отказывается и уклоняется от призыва, ТЦК не может самостоятельно задерживать человека, а тем более доставлять в военкомат. В таком случае вызывается полиция и правоохранители составляют протокол о нарушении.

При этом Новосядлый отмечает, что на втором году войны граждане должны осознавать свои обязанности и самостоятельно идти в ТЦК для уточнения данных.

Чиновник отмечает, что значительное количество военнообязанных до сих пор этого не сделало.

Кабмин расширил полномочия ТЦК

9 февраля правительство согласовало новую инициативу, она предусматривает расширение полномочий ТЦК на время военного положения. Теперь территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут работать круглосуточно. Они будут иметь следующие права:

организовывать с определенной периодичностью проведение медицинских осмотров и психологических обследований ВВК военнообязанных и резервистов (касается районных ТЦК);

весна персональный учет призывников, военнообязанных и резервистов;

вести учет транспортных средств, подлежащих передаче ВСУ и другим военным формированиям во время мобилизации и в военное время;;

рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать административные взыскания.

Между тем, чтобы мотивировать мужчин присоединяться в ряды ВСУ в Департаменте муниципальной безопасности КГГА сообщили о выплате единовременной материальной помощи мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен. Также в администрации расширили перечень граждан, которые могут получить эти средства.