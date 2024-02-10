Чи є ви в базі розшуку ТЦК: покрокова інструкція від юриста 

В деяких ситуаціях військовозобов’язаний може потрапити в бази розшуку ТЦК. Іноді працівники військкоматів або поліції спекулюють на цьому та переконують громадян, що вони вже перебувають у розшуку. Про це розповіла адвокат Христина Очкур.

Як перевірити, чи розшукує вас ТЦК

Зараз чимало чоловіків говорять про те, що їх внесли в базу розшуку ТЦК. Про це їх начебто повідомляє дільничний чи самі представники військкоматів. Юрист пояснила, коли та як заповнюють цю базу даних. Адже за її словами навіть війна не є приводом для маніпуляції почуттями та психологічного тиску на громадян. Такі дії з боку держави є неприпустимими.

Очкур пояснила, що поняття розшуку застосовують лише для тих людей, які вчинили кримінальне правопорушення. Мається на увазі порушення правил військового обліку — це 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто це не кримінальний злочин.

Кримінальне провадження можуть відкрити лише при порушенні статті 335 або 337 Кримінального кодексу України. Ці статті передбачені за ухилення від мобілізації.

За словами адвоката:

військовозобов’язаний буде вважатися підозрюваним лише при ухиленні від мобілізації, наприклад, неприбутті на збірний пункт після проходження ВЛК;

у розшук оголосити людину можна лише за ухвалою суду або постановою слідчого чи прокурора.

Юрист наголосила, що перевірити цей момент можна на сервісі МВС. Там же можна дізнатися про підстави для розшуку, якщо особа в ньому перебуває і який саме орган її розшукує.

Які докази перебуванню в розшуку мають надати військовозобов’язаному

За словами юриста, якщо дільничний стверджує, що військовозобов’язаного внесли в базу розшуку, то потрібно:

запитати в нього про номер кримінального провадження;

попросити посилання на постанову про розшук особи.

А от якщо вас підсунули повістку у двері, а потім розказують, що ви в розшуку, то це не страшно. А от якщо ви пройшли ВЛК та отримати мобілізаційне відрядження на відправку, але особа не з’явилася, то це справді підстава для внесення в базу розшуку.