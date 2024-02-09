В Украине появились новые поводы для увольнения работников

Министерство экономики разработало новый Трудовой кодекс. Он содержит множество изменений и новшеств. В Правительстве уверяют, что это нужно было сделать уже очень давно. Действующий Кодекс работает еще с 1971 года и является совсем неэффективным в современных реалиях.

“В течение последних 20 лет попытки принять новый Трудовой кодекс включали в себя те же проблемы и, в частности, из-за этого были недостаточно результативны“, — говорится в пояснительной записке к документу.

Пока новый документ также подвергся критике и его еще нужно доработать прежде чем передать в Раду. Однако есть в нем и пункты, которые, скорее всего, уже останутся неизменными.

Что изменится?

Есть две важные процедуры, содержащие ряд обновлений. Это увольнение, а также отпуска и оформление на работу.

Что касается увольнения, то новый Кодекс предусматривает больше причин, по которым можно уволиться, и по которым руководитель может уволить работника. Среди новых причин увольнения: мобилизация, буллинг на работе, прогулы, появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Также руководитель сможет увольнять работников без уважительной причины ссылаясь, на, например, сложное экономическое положение компании. Однако это при условии, что работник будет предупрежден не менее чем за два месяца до увольнения и ему выплатят двойную зарплату.

“Работодатель имеет право без согласия работника заменить сроки предупреждения, предусмотренные частью второй настоящей статьи, денежной компенсацией в размере, определенном трудовым договором, но не менее тройного среднедневного заработка за каждый рабочий день уменьшения срока такого предупреждения“, – говорится в документе.

Категорически нельзя увольнять беременных женщин и воспитывающих детей в возрасте до 1,5 года.

Коснулись изменения и отпусков. Теперь украинцы смогут отдыхать не 24, а 28 дней в году, а еще официально введут понятие “домашняя работа”.

И последнее из весомых изменений — отсутствие потребности в трудовой книжке. Ее больше не обязательно иметь и заполнять. В законе будет прописан ряд условий, соблюдение которых будет свидетельствовать о наличии трудовых отношений между работником и работодателем.