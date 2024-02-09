В Україні з’явились нові приводи для звільнення працівників

Міністерство економіки розробило новий Трудовий кодекс. Він містить багато змін та нововведень. В Уряді запевняють — це потрібно було зробити вже дуже давно. Діючий Кодекс працює ще з 1971 року і він є зовсім неефективним в сучасних реаліях.

“Протягом останніх 20 років спроби прийняти новий Трудовий кодекс містили в собі ті ж проблеми і, зокрема, через це були недостатньо результативні”, – йдеться в пояснювальній записці до документу.

Наразі новий документ також піддався критиці і його ще потрібно доопрацювати перш ніж передати в Раду. Однак є в ньому й пункти, які швидше за все вже залишаться незмінними.

Що зміниться?

Є дві важливі процедури, які містять ряд оновлень. Це звільнення, а також відпустки та оформлення на роботу.

Щодо звільнення, то новий Кодекс передбачає більше причин за якими можна звільнитись, і за якими керівник може звільнити працівника. Серед нових причин звільнення: мобілізація, булінг на роботі, прогули, поява на робочому місці в нетверезому стані. Також керівник зможе звільняти працівників без поважної на те причини посилаючись, на, наприклад, складне економічне становище компанії. Однак це за умови, що працівника буде попереджено не менш ніж за два місяці до звільнення і йому виплатять подвійну зарплату.

“Роботодавець має право без згоди працівника замінити строки попередження, передбачені частиною другою цієї статті, грошовою компенсацією у розмірі, визначеному трудовим договором, але не менше за потрійний середньоденний заробіток за кожен робочий день зменшення строку такого попередження“, – йдеться у документі.

Категорично не можна звільняти вагітних жінок та тих, які виховують дітей у віці до 1,5 року.

Торкнулись зміни й відпусток. Тепер українці зможуть відпочивати не 24, а 28 днів на рік, а ще офіційно введуть поняття “домашня робота”.

І остання із вагомих змін — відсутність потреби у трудовій книжці. Її більше не обов’язково мати та заповнювати. В законі буде прописано ряд умов, дотримання яких свідчитиме про наявність трудових відносин між працівником та роботодавцем.