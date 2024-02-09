Агенты Кремля активизировались в ЕС: какие страны могут отвернуться от Украины?

В каждой стране есть политические партии, конкурирующие между собой. Обычно это традиционные партии и ультраправые, которые при любой возможности хотят расшатать ситуацию в стране в свою пользу. Россия многие годы активно финансирует подобные партии во многих европейских странах. След Кремля находится во Франции в лице Марин Ле Пен. Не обошлось без россиян, конечно же, в Венгрии, которая с самого начала войны враждебно настроена против Украины. Есть ультраправые сторонники русского мира и в Румынии и многих других странах Европы. В течение всех лет до войны Россия хотела просто расшатывать ситуацию в Европе, а в идеале добиться распада ЕС. Сейчас же, когда началась война, фокус сместился на то, чтобы заставить Европу отказаться помогать Украине.

Кто из стран может отвернуться от Украины?

На фоне того, что у ЕС есть экономические проблемы, в том числе из-за войны, которую начала Россия, местное население ощутимо устало от этого. Поэтому ультраправые имеют сейчас больше поклонников, и активно выигрывают на выборах.

Следовательно, в Нидерландах на парламентских выборах победила Партия свободы, которую возглавляет сторонник России Герт Уилдерс. Хотя Нидерланды и являются нашими активными союзниками, сам Вилдерс активно выступает за то, чтобы страна прекратила оказывать Украине любую помощь.

С Австрией и Германией тоже не все однозначно. Канцлер Австрии неоднократно заявлял, что самая популярная партия страны Герберта Кикля является пророссийской и неоднократно выступала за то, чтобы с России были сняты санкции.

Не менее шокирующая новость поступила и из Германии, где оказывается депутаты партии “Альтернатива для Германии”, судились с немецким Правительством за то, чтобы последнее прекратило оказывать Украине помощь.

“Сейчас в европейской политике мы наблюдаем волну побед правых партий. Одной из тем, способствовавшей такому развитию событий – проблема миграции” – заявил народный депутат Украины, глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

“Нынешняя активность европейских правых экстремистов и возможный приход их к власти проблема не только Украины. В большей степени может пострадать ЕС, ведь они будут стремиться к разрушению союза” – такое мнение высказал эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

“Преувеличивать их влияние все же не следует, но угроза существует. Так или иначе Украине нужно налаживать сотрудничество со всеми политическими силами ЕС и давать меньше причин для скандала. Ведь их такие партии с готовностью разносят в инфопространстве своих стран для получения еще одного повода, чтобы выступить против помощи“, — подытожил Таран.