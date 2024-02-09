Агенти Кремля активізувалися в ЄС: які країни можуть відвернутися від України?

В кожній країна є політичні партії, які конкурують між собою. Зазвичай це традиційні партії та ультраправі, які при любій нагоді хочуть розхитати ситуацію в країні на власну користь. Росія багато років активно фінансує подібні партії в багатьох європейських країнах. Слід Кремля є у Франції в обличчі Марін Ле Пен. Не обійшлося без росіян звісно ж в Угорщині, яка з самого початку війни вороже налаштована проти України. Є ультраправі прихильники “руского міра” й у Румунії та багатьох інших країнах Європи. Протягом всіх років до війни Росія мала на меті просто розхитувати ситуацію в Європі, а в ідеалі добитися розпаду ЄС. Зараз же коли почалась війна фокус змістився на те, аби змусити Європу відмовитись допомагати Україні.

Хто з країн може відвернутись від України?

На фоні того, що в ЄС є економічні проблеми в тому числі й через війну, яку розпочала Росія, місцеве населення відчутно втомилося від цього. Через це ультраправі мають зараз більше прихильників, та активно виграють на виборах.

Відтак, в Нідерландах на парламентських виборах перемогла “Партія свободи”, яку очолює прихильник Росії Герт Вілдерс. Наразі хоч Нідерланди і є нашими активними союзниками, та сам Вілдерс активно виступає за те, аби країна припинила надавати Україні будь-яку допомогу.

З Австрією та Німеччиною теж не все однозначно. Канцлер Австрії неодноразово заявляв, що найпопулярніша партія країни Герберта Кікля є проросійською і неодноразово виступала за те, щоб з Росії було знято санкції.

Не менш шокуюча новина поступила й з Німеччини, де виявляється депутати партії “Альтернатива для Німеччини” судилися з німецьким Урядом за те, щоб останній припинив надавати Україні допомогу.

“Зараз у європейській політиці ми спостерігаємо хвилю перемог правих партій. Однією з тем, яка сприяла такому розвитку подій – проблема міграції” – заявив народний депутат України, голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співпраці Олександр Мережко.

“Нинішня активність європейських правих екстремістів та можливий прихід їх до влади проблема не тільки України. Більшою мірою може постраждати ЄС, адже вони прагнутимуть руйнування союзу” – таку думку висловив експерт із міжнародних відносин Сергій Таран.

“Перебільшувати їх вплив все ж таки не слід, але загроза існує. Так чи інакше, Україні потрібно налагоджувати співпрацю з усіма політичними силами ЄС та давати менше причин для скандалу. Адже їх такі партії охоче розносять в інфопросторі своїх країн для отримання ще одного приводу, щоби виступити проти допомоги”, – підсумував Таран.