Ощадбанк уведомил клиентов об изменениях, которые вступили в действие 9 февраля

Ощадбанк обслуживает миллионы украинцев. Среди них очень много пенсионеров, а также людей получающих социальную помощь. Также среди них немало и тех, кто находится за границей или на временно оккупированных территориях. Иногда, когда у таких людей возникают какие-то проблемы со счетами, они не могут позвонить в банк из-за того, что не имеют доступа к украинской мобильной сети. Поэтому множество людей не могут вовремя пройти верификацию, или просто решить какой-то вопрос и в результате еще и получают заблокированный счет. Теперь все изменится, ведь Ощадбанк ввел эксклюзивный сервис, которого не предлагает ни один другой банк.

В Ощад можно будет звонить через Viber

Об этой опции рассказал председатель правления Ощадбанка Сергей Наумов, добавив, что аналогичного не предлагает не только ни один украинский банк, но и мировой.

«Этот эксклюзивный сервис значительно упростит общение с банком для многих наших клиентов. Особенно он пригодится тем, кто находится на временно оккупированных территориях или за рубежом», — подчеркнул Сергей Наумов.

Вызовы будут полностью бесплатными, а, для того чтобы воспользоваться услугой, нужно будет только загрузить Вайбер и иметь доступ в Интернет.

Совершать звонки можно будет через:

Аккаунт банка Ощадбанк в Вайбере. Это тот же аккаунт, на который приходит информация о движении средств на счетах. Через специальную комбинацию в Вайбере *333. Через раздел “Обратная связь” на портале Ощадбанка.

Важное замечание – ваш профиль в вайбере должен быть зарегистрирован на украинском номере телефона.

В Ощадбанке также добавляют, что эта функция – это еще один из многих шагов банка к диджитализации и цифровой трансформации. В рамках этого перехода в прошлом году Ощадбанк более 10 раз обновлял свое приложение, в результате чего там появилось более 25 новых функций и это еще не конец.