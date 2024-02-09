Ощадбанк повідомив клієнтів про зміни, які вступили в дію 9 лютого
Ощадбанк обслуговує мільйони українців. Серед них дуже багато пенсіонерів, а також осіб, які отримують соціальну допомогу. Також серед них чимало й тих, хто перебуває закордоном або на тимчасово окупованих територіях. Інколи, коли в таких людей виникають якісь проблеми з рахунками вони не можуть зателефонувати в банк через те що не мають доступу до української мобільної мережі. Через це, безліч людей не можуть вчасно пройти верифікацію, чи просто вирішити якесь питання і в результаті ще й отримують заблокований рахунок. Тепер все зміниться, адже Ощадбанк запровадив ексклюзивний сервіс, якого не пропонує жоден інший банк.
В Ощад можна буде телефонувати через Viber
Про цю опцію розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов додавши, що аналогічного не пропонує не лише жоден український банк, а й світовий.
«Цей ексклюзивний сервіс значно спростить спілкування із банком для багатьох наших клієнтів. Особливо він стане у нагоді тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях або за кордоном», — наголосив Сергій Наумов.
Дзвінки будуть повністю безкоштовними, а для того, щоб скористатися послугою потрібно буде лише завантажити Вайбер та мати доступ до Інтернету.
Здійснювати дзвінки можна буде через:
- Акаунт банку Ощадбанк у Вайбері. Це той самий акаунт на котрий приходить інформація про рух коштів на рахунках.
- Через спеціальну комбінацію у Вайбері *333.
- Через розділ “Зворотний зв’язок” на порталі Ощадбанку.
Важливе зауваження — ваш профіль у вайбері має бути зареєстрований на українському номері телефону.
В Ощадбанку також додають, що ця функція — це ще один із багатьох кроків банку до диджиталізації та цифрової трансформації. В рамках цього переходу минулого року Ощадбанк понад 10 разів оновлював свій додаток, в результаті чого там з’явилося понад 25 нових функцій і це ще не кінець.
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