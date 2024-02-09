Ощадбанк повідомив клієнтів про зміни, які вступили в дію 9 лютого

Ощадбанк обслуговує мільйони українців. Серед них дуже багато пенсіонерів, а також осіб, які отримують соціальну допомогу. Також серед них чимало й тих, хто перебуває закордоном або на тимчасово окупованих територіях. Інколи, коли в таких людей виникають якісь проблеми з рахунками вони не можуть зателефонувати в банк через те що не мають доступу до української мобільної мережі. Через це, безліч людей не можуть вчасно пройти верифікацію, чи просто вирішити якесь питання і в результаті ще й отримують заблокований рахунок. Тепер все зміниться, адже Ощадбанк запровадив ексклюзивний сервіс, якого не пропонує жоден інший банк.

В Ощад можна буде телефонувати через Viber

Про цю опцію розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов додавши, що аналогічного не пропонує не лише жоден український банк, а й світовий.

«Цей ексклюзивний сервіс значно спростить спілкування із банком для багатьох наших клієнтів. Особливо він стане у нагоді тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях або за кордоном», — наголосив Сергій Наумов.

Дзвінки будуть повністю безкоштовними, а для того, щоб скористатися послугою потрібно буде лише завантажити Вайбер та мати доступ до Інтернету.

Здійснювати дзвінки можна буде через:

Акаунт банку Ощадбанк у Вайбері. Це той самий акаунт на котрий приходить інформація про рух коштів на рахунках. Через спеціальну комбінацію у Вайбері *333. Через розділ “Зворотний зв’язок” на портал і Ощадбанку.

Важливе зауваження — ваш профіль у вайбері має бути зареєстрований на українському номері телефону.

В Ощадбанку також додають, що ця функція — це ще один із багатьох кроків банку до диджиталізації та цифрової трансформації. В рамках цього переходу минулого року Ощадбанк понад 10 разів оновлював свій додаток, в результаті чого там з’явилося понад 25 нових функцій і це ще не кінець.