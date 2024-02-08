Не более 1000 гривен: украинцев предупредили о лимитах на снятие наличных денег

В банке объяснили, кого касаются лимиты и можно ли снять эти ограничения.

Украинцы, которые являются клиентами “Ощадбанка” периодически не могут перевести деньги с карты на карту. Все это из-за установленных лимитов, которые могут мешать, а в некоторых случаях операции вообще невозможно осуществить. Рассказываем, кого касаются ограничения и можно ли от них избавиться.

Детали

В основном с проблемой лимитов сталкиваются при одностороннем снятии средств. В одном случае устанавливают лимит на уровне 1000 гривен в другом – полный запрет на проведение операций. В Ощадбанке дали комментарии, какие именно лимиты они устанавливают, как их снять и почему эти лимиты устанавливают

Некоторые лимиты устанавливают только на определенных территориях, чаще всего тех, что находятся под оккупацией, а именно: Донецкая область, Луганская область, Харьковская область, Херсонская область, Запорожская область.

В вышеперечисленных регионах вводят ограничения на следующие уровни:

онлайн операции с физическим присутствием платежной карты — предельная сумма 1000 гривен;

1000 гривен на пополнение мобильных телефонов, ограничение установлено на месяц;

на p2p переводы установили предельную сумму на уровне 1000 гривен;

при использовании токенов операции под полным запретом;

выпуск цифровых карт запрещен.

Как снять лимит

Для того чтобы снять ограничения на операции по своей карте, пользователю нужно лично обратиться в отделение банка и предоставить документы.

Если же лицо находится на временно оккупированных территориях, то снять лимиты невозможно.

Ощадбанк руководствуется соответствующим письмом от Национального банка Украины. Такие ограничения установлены с единственной целью – во избежание осуществления незаконных платежных операций на территориях, которые временно не контролирует Киев.

Напомним, переселенцы, получившие статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года, должны пройти физическую идентификацию. Сделать это можно лично в ближайшем отделе ПФУ или записаться на онлайн идентификацию.