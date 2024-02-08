Не більше 1000 гривень: українців попередили про ліміти на зняття готівки

В банку пояснили, кого стосуються ліміти та чи можна зняти ці обмеження.

Українці, які є клієнтами “Ощадбанку” періодично не можуть переказати гроші з картки на картку. Все це через встановлені ліміти, які можуть заважати, а в деяких випадках операції взагалі неможливо здійснити. Розповідаємо, кого стосуються обмеження та чи можна їх позбутися.

Деталі

В основному з проблемою лімітів стикаються при односторонньому знятті коштів. В одному випадку встановлюють ліміт на рівні 1000 гривень в іншому — повну заборону на проведення операцій. В Ощадбанку дали коментарі, які саме ліміти вони встановлюють, як їх зняти і чому ці ліміти встановлюють

Деякі ліміти встановлюють лише на певних територіях, найчастіше тих, що перебувають під окупацією, а саме: Донецька область, Луганська область, Харківська область, Херсонська область, Запорізька область.

У вищеперерахованих регіонах вводять обмеження на наступні рівні:

онлайн операції з фізичною присутністю платіжної картки — гранична сума 1000 гривень;

1000 гривень на поповнення мобільних телефонів, обмеження встановлене на місяць;

на p2p перекази встановили граничну суму на рівні 1000 гривень;

при використанні токенів операції під повною забороною;

випуск цифрових карт заборонений.

Як зняти ліміт

Для того, щоб зняти обмеження на операції за своєю карткою, користувачу потрібно особисто звернутися до відділення банку та надати документи.

Якщо ж особа перебуває на тимчасово окупованих територіях, то зняти ліміти неможливо.

Ощадбанк керується відповідним листом від Національного банку України. Такі обмеження встановлені з єдиною метою — для уникнення здійснення незаконних платіжних операцій на територіях, які тимчасово не контролює Київ.

Нагадаємо, переселенці, що отримали статус ВПО до 24 лютого 2022 року, повинні пройти фізичну ідентифікацію. Зробити це можна особисто в найближчому відділі ПФУ або записатися на онлайн ідентифікацію.